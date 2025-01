Meloni indagata per il rimpatrio del comandante libico Almasri

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato di aver ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Roma per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione al rimpatrio di Njeem Osama Elmasry, noto come Almasri, comandante della polizia giudiziaria libica. L'avviso è stato notificato anche al Ministro della Giustizia Carlo Nordio, al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e al Sottosegretario Alfredo Mantovano.

Almasri era stato arrestato a Torino il 19 gennaio 2025 su mandato della Corte Penale Internazionale (CPI), che lo accusa di crimini di guerra e contro l'umanità, tra cui omicidio, tortura e violenza sessuale, commessi nel carcere di Mitiga in Libia dal 2015. Successivamente, il 21 gennaio, è stato espulso e rimpatriato in Libia con un volo di Stato italiano, dopo che la Corte d'Appello di Roma non aveva convalidato l'arresto per un vizio procedurale.

La Procura di Roma ha avviato l'indagine a seguito di una denuncia presentata dall'avvocato Luigi Li Gotti, che ha chiesto di verificare le decisioni adottate riguardo al rimpatrio di Almasri e l'utilizzo di un aereo di Stato per il trasferimento.

Meloni ha dichiarato: "Non sono ricattabile, non mi faccio intimidire". Ha spiegato che, dopo che la Corte d'Appello non ha convalidato l'arresto, il governo ha deciso di espellere Almasri per motivi di sicurezza, come avviene in casi analoghi.

L'Associazione Nazionale Magistrati ha precisato che la Procura di Roma non ha emesso un avviso di garanzia, ma una comunicazione di iscrizione nel registro degli indagati, un atto dovuto previsto dalla legge.

Le opposizioni hanno chiesto chiarimenti sull'accaduto, mentre esponenti della maggioranza hanno espresso solidarietà a Meloni e agli altri indagati. Il Tribunale dei Ministri avrà ora 90 giorni per svolgere le indagini necessarie.

