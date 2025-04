Giorgia Meloni arrivata negli Stati Uniti per l'incontro con Donald Trump

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata alla Joint Base Andrews, vicino Washington, per la visita ufficiale negli Stati Uniti che culminerà con l'incontro previsto per domani alle ore 12 alla Casa Bianca con il presidente Donald Trump. La delegazione italiana, guidata dalla premier, sarà ospitata presso la Blair House, residenza ufficiale per gli ospiti del presidente, dove soggiornerà fino alla conclusione della missione.

