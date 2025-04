Donald Trump accusa Biden e Zelensky: La guerra è colpa loro, Putin non l’avrebbe fatto con me

Donald Trump torna ad attaccare duramente Joe Biden e Volodymyr Zelensky, attribuendo a loro la responsabilità dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina. In una serie di dichiarazioni rilasciate prima sull’Air Force One e poi tramite un post su Truth Social, l’ex presidente degli Stati Uniti ha escluso ogni colpa propria e ha minimizzato il ruolo di Vladimir Putin.

Dopo un violento bombardamento russo su Sumy che ha provocato oltre 30 vittime, Trump ha commentato: “Mi hanno detto che è stato un errore. Chiedete a loro”. Poco dopo, ha puntato il dito: “Zelensky e Joe Biden il Corrotto hanno fatto un lavoro orribile permettendo che questa tragedia iniziasse. Si poteva evitare in molti modi”.

Nel suo messaggio, Trump evita di menzionare direttamente la Russia, sottolineando invece le presunte mancanze di Washington e Kiev. “La guerra tra Russia e Ucraina è la guerra di Biden, non la mia. Durante la mia presidenza non ci sono stati problemi. Putin e gli altri rispettavano il vostro presidente!”. Ha aggiunto che, secondo lui, se le elezioni del 2020 non fossero state truccate, il conflitto non sarebbe mai scoppiato.

Durante un incontro con il presidente di El Salvador Bukele, Trump ha parzialmente corretto il tiro, includendo anche Putin tra i responsabili: “Nessuno è un angelo. Ma gli dissi ‘non farlo’, e durante il mio mandato la guerra non c’è stata”.

Secondo l’ex presidente, l’Ucraina avrebbe già perso il 25% del suo territorio a causa della cattiva gestione del conflitto da parte di Biden, e ha ribadito: “Io sto cercando di fermare la guerra, ogni settimana muoiono 2500 soldati. Tutti sono responsabili: Biden, Zelensky, Putin”.

Il presidente ucraino ha replicato con fermezza, invitando Trump a visitare personalmente il paese per comprendere la realtà: “Se restiamo fermi, Putin avanzerà. Non è solo una minaccia ipotetica, è concreta”.

Trump ha infine rinnovato le critiche a Zelensky: “Vuole sempre acquistare missili. Ma non inizi una guerra contro chi è venti volte più grande di te”. E sul bombardamento di Sumy, ha chiuso: “L’errore è stato permettere che la guerra iniziasse. Biden e Zelensky sono responsabili”.

