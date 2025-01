Techland celebra il 10º anniversario di Dying Light

Dieci anni fa il mondo fece la conoscenza di Harran e Kyle Crane: da quel giorno in poi, Dying Light è stato giocato da oltre 45 milioni di cacciatori di zombie. Il primo gioco ha radicalmente trasformato il genere degli horror di sopravvivenza open-world e ha portato l’esperienza a nuove vette grazie all’introduzione della dualità tra il giorno e la notte, divenuto un caposaldo della serie.

Durante il giorno, i giocatori affrontano creature non-morte piuttosto lente, che trasmettono un falso senso di normalità; ma è al calar del sole che le regole del gioco cambiano drasticamente, quando nuovi pericoli e predatori alfa si impossessano della notte. Oltre alla dualità tra il giorno e la notte, Dying Light si concentra su un sistema di combattimento spietato e viscerale e su mosse di parkour naturali, che ristabiliscono i concetti di libertà di movimento e di brutalità creativa.

Quest’anno si celebra un decennio memorabile e un viaggio che non sarebbe stato possibile senza la fantastica community del gioco che conta oltre 45 milioni di fan affezionati! Sono stati senza ombra di dubbio i giocatori a plasmare Dying Light e renderlo il gioco che conosciamo oggi, con numeri semplicemente pazzeschi: a partire dal rilascio del primo titolo nel 2015, infatti, sono stati scannati 67 miliardi di zombie nel corso di oltre 1 miliardo di ore di gioco a livello globale! Tra le varie attività previste per le celebrazioni di questo importante traguardo, ecco l’episodio completo di Dying to Know, dedicato ai fan, in cui vengono ricordati festeggiati 10 anni straordinari per Dying Light.

Una festa tanto per i giocatori quanto per Techland

La dedizione dei giocatori ha permesso al franchise di scolpire il suo nome negli annali della storia videoludica, creando al contempo una community attiva e in costante crescita. È stata la loro passione a portare il tutto al gradino successivo: a partire dalla creazione di mappe e lore, fino alle fan art e ai cosplay, e non solo... È semplicemente meraviglioso vederli in azione! Ed è grazie alle loro opinioni che l’esperienza di gioco complessiva continua a migliorare per tutti, attraverso funzioni richieste a gran voce, come ad esempio l’introduzione dei colpi di grazia in Dying Light 2 Stay Human.

Per celebrare questi 10 anni all’insegna dello sterminio di zombie, delle mosse di parkour e delle notti letali, abbiamo anche preparato uno speciale video di recap per la community di Dying Light, che elenca alcuni dei numeri principali della storia del franchise. In aggiunta, i giocatori potranno presto approfondire il modo in cui hanno contribuito ai numeri di Dying Light 2 Stay Human grazie a un riepilogo delle statistiche personalizzato presso l’Avamposto dei Pellegrini.

In onore del franchise, intraprendiamo un viaggio sentimentale attraverso l’entusiasmante mondo di Dying Light. I fan del primo Dying Light possono divertirsi con i loro eventi preferiti in gran spolvero, mentre i giocatori di Dying Light 2 Stay Human possono aggiudicarsi ricompense speciali del primo gioco portando a termine i contratti presso l’Avamposto dei Pellegrini.

Presto saranno anche disponibili degli aggiornamenti gratuiti per entrambi i giochi. In Dying Light risfodereremo eventi, aggiungeremo nuove ricompense e, sebbene siano passati molti anni dal rilascio, stiamo lavorando a un aggiornamento che miri a migliorare ulteriormente il gioco: ci concentreremo sulla qualità visiva, sull’aggiunta di una colonna sonora rimasterizzata con brani inediti del compositore originale Pawel Blaszczak, e non solo. Nel frattempo, in Dying Light 2 Stay Human verranno apportate ulteriori modifiche al prologo e verrà aggiunto permanentemente l’Assalto alla torre, la nostra modalità roguelite cooperativa, in cui i giocatori devono superare delle sfide per scalare l’edificio nel tentativo di raggiungerne la cima e impossessarsi del ricco bottino!

Durante i festeggiamenti per l’anniversario sarà possibile riscuotere un pacchetto gratuito per Dying Light presso i negozi della propria piattaforma preferita, mentre i neofiti della serie potranno beneficiare di sconti sostanziosi sia su Dying Light che su Dying Light 2 Stay Human: per la prima volta in assoluto, quest’ultimo sarà disponibile a meno di 20 $, ossia con uno sconto del 67%.

Verranno aggiunti ancor più oggetti all’armeria dell’Avamposto dei Pellegrini, al bundle “G.R.E. Hazmat” per Dying Light 2 Stay Human e ai Drop di Twitch semplicemente guardando dei contenuti su Dying Light. Verrà inoltre rilasciata una traccia per l’anniversario di Dying Light a cura del compositore originale, Pawel Blaszczak, su numerose piattaforme di streaming musicale e indiremo anche un concorso per la community. Ci sarà un bel po’ da fare nelle prossime settimane!

Una nuova era per Dying Light nell’estate del 2025

Mentre ci dedichiamo ai festeggiamenti per il 10º anniversario di Dying Light, stiamo già lavorando sodo alla nuova era del franchise. La rivoluzione principale sulla quale ci stiamo concentrando con i progetti futuri mira a consacrare il franchise nell’olimpo delle esperienze videoludiche con zombie. Il primo di questi progetti ambiziosi è Dying Light: The Beast, che uscirà nell’estate del 2025. Durante l’episodio di Dying to Know in occasione del 10º anniversario, abbiamo svelato un po’ di ciò che accade dietro le quinte della fase di sviluppo e comunicato che le registrazioni con Roger Craig Smith, che presta la voce a Kyle Crane, sono da poco terminate. La squadra ha ascoltato le richieste dei fan e si sta attualmente concentrando sul miglioramento dei movimenti e delle animazioni affinché Kyle risulti il più autentico possibile.

E i nostri progetti per la crescita del franchise non si limitano a Dying Light: The Beast. La serie continuerà con numerosi progetti che non sono ancora stati annunciati e si spingerà al di là dell’esperienza videoludica: ad esempio, con giochi da tavolo, merchandising esclusivo, una serie originale di fumetti online e c’è ancora molto altro all’orizzonte. Il nostro obiettivo è far sì che il mondo di Dying Light raggiunga ancor più persone. Dal supporto che continuiamo a fornire per i giochi già pubblicati, a Dying Light: The Beast e molto altro ancora, è il momento perfetto per essere un fan di Dying Light.

Per ulteriori informazioni visita il sito dyinglightgame.com/10th- anniversary e unisciti subito ai festeggiamenti!

