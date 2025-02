Tower Raid diventa una modalità permanente di Dying Light 2: Stay Human

Da oggi, 19 febbraio, Assalto alla Torre è disponibile come modalità di gioco permanente in Dying Light 2: Stay Human. La modalità offre ai giocatori una sfida roguelite accessibile direttamente dal menu principale. Questa modalità incoraggia i giocatori a saccheggiare diversi piani di una torre, a recuperare un bottino prezioso e a mettere alla prova le loro abilità di sopravvivenza.

Principali caratteristiche:

Quattro differenti classi: Formate una squadra fino a 4 giocatori in cooperativa. Scegliete tra le classi Tank, Brawler, Ranger o Specialist; ognuna ha un set di abilità unico. E se volete davvero mettervi alla prova, potete sempre lanciarvi in solo.

Tre opzioni di difficoltà: Assalto alla Torre introduce tre opzioni di difficoltà: rapida, normale ed elite, che hanno un impatto sulla durata del gioco. Ogni run presenta un nuovo mix di piani e sfide, garantendo un'esperienza dinamica a ogni tentativo.

Nuovo sistema di progressione: La progressione in Assalto alla Torre è progettata per premiare la perseveranza. A ogni fallimento, i giocatori sbloccano nuove abilità ed equipaggiamenti per migliorare le loro possibilità nella run seguente.

Rischio elevato, ricompense ancora più elevate: La base dell'Assalto ospita Sola, un commerciante che offre ricompense uniche come il costume Giornata in ufficio, la daga Kuai o la pistola silenziata.

