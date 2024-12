Dying Light: The Beast

Luce morente: La Bestia - Presentazione del Barone nel trailer dei Game Awards

Durante i Game Awards del 2024, Techland ha svelato un nuovo, esaltante trailer di Dying Light: The Beast che introduce il Barone, l’uomo che ha soggiogato il leggendario eroe Kyle Crane per oltre un decennio. Spetta a te decidere chi è la vera bestia.

Il Barone: uno scienziato freddo, calcolatore e al contempo geniale. Preparati a incontrare la minaccia più grande che Kyle Crane abbia mai dovuto affrontare: il mandante degli orribili esperimenti condotti sulla sua pelle per oltre un decennio. Il suo vero nome è Marius Fischer, l’ultimo discendente di una nobile dinastia farmaceutica di Castor Woods.Armato della convinzione che gli ultimi esemplari del genere umano sopravvissuti all’epidemia siano deboli, ritiene un suo diritto, nonché dovere morale, ripristinare l’ordine naturale delle cose.Il Barone ha deciso di condurre esperimenti con sinistri ceppi virali pur di realizzare il suo progetto visionario, che resta un mistero per la stragrande maggioranza delle persone che ne è a conoscenza, compreso Kyle Crane, considerato nient’altro che una pedina su un’immensa scacchiera. Sebbene non sia piacevole per lui infliggere dolore, considera le sofferenze delle sue cavie una necessità, un semplice effetto collaterale degli esperimenti che lo condurranno al successo. Dopotutto, il bene superiore giustifica i mezzi.

I sopravvissuti hanno bisogno della tua furiaScopri in prima persona gli interminabili supplizi a cui Kyle Crane è stato sottoposto per 13 lunghi anni. Le sue sofferenze lo hanno inevitabilmente portato a una sete di vendetta pressoché inestinguibile, ma cedere all’istinto animale potrebbe far finire Kyle su una brutta china, in quanto dotato di poteri bestiali fuori dall’ordinario. Se lasciato a briglie sciolte, potrebbe trasformarsi nel mostro che tanto disprezzae il destino dei sopravvissuti e delle fazioni della valle di Castor Woods è in bilico: la posta in palio è più alta che mai. Kyle decide di lottare per la sopravvivenza delle persone che dipendono da lui e, per farlo, deve impedire che la bestia dentro di sé prenda il sopravvento. Per ora.

Evoluzione della formula di Dying LightTuffati nel nuovo trailer di Dying Light: The Beast che offre un’anteprima sull’avvincente gameplay. Calati in un fedelissimo mondo aperto post-apocalittico architettato nei minimi dettagli e ricco di aree, ciascuna creata e caratterizzata con meticolosità, pronto per essere scoperto. Lo scenario post-apocalittico di Castor Woods prende vita grazie a tutti i piccoli dettagli curati degli interni e ai cambiamenti climatici dinamici, che contribuiscono ad aumentare il senso di coinvolgimento e a farti sentire come se ti trovassi davvero in ambienti come le paludi, un’area di gioco inedita mostrata nel trailer.Divertiti con i combattimenti viscerali traendo il massimo vantaggio dalle dinamiche fisiche realistiche dell’ambiente circostante, in aggiunta a movimenti che riprendono i migliori elementi del parkour, e sfrutta quest’ampia libertà per avere la meglio in contesti diversi.Esplora il laboratorio del Barone, all’interno del quale le nuove minacce intensificano ulteriormente l’atmosfera horror del gioco, e scopri il nuovo tipo di Virali che il Barone usa come soldati. E, come sempre, tieni d’occhio l’ora, perché il ciclo del giorno e della notte introduce nuove minacce, ed è meglio non bazzicare nel cuore della foresta al calar del sole...

Scatena la Bestia nell’estate 2025Oltre 1.000.000 di utenti ha aggiunto il gioco alla Lista dei desideri in meno di 10 settimane: un dato che attesta l’incredibile supporto che abbiamo ricevuto dalla nostra community. Per questa ragione, è con immensa gioia che annunciamo che Dying Light: The Beast verrà pubblicato nell’estate del 2025. Sarà disponibile per PC, PlayStation e Xbox.

