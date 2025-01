Caso di H5N1 in Inghilterra: Aviaria colpisce un umano, ceppo diverso dagli USA

Un caso umano di influenza aviaria H5N1 è stato confermato nella regione delle West Midlands, Inghilterra, dalla UK Health Security Agency (Ukhsa). La persona contagiata, che ha avuto un contatto prolungato con un gran numero di uccelli infetti in una fattoria, è attualmente in buone condizioni ed è ricoverata in un reparto ad alto rischio per malattie infettive.

L'infezione negli uccelli è stata causata dal genotipo DI.2, un virus noto per la sua circolazione stagionale nel Regno Unito e diverso dai ceppi osservati negli Stati Uniti tra uccelli e mammiferi. Nonostante l'infezione, l'Ukhsa ha ribadito che il rischio per la popolazione generale rimane molto basso. Finora, non sono state evidenziate trasmissioni da uomo a uomo, nonostante un'ampia sorveglianza.

Tutti i contatti stretti del caso sono stati identificati e, per i soggetti a rischio, è stato offerto un trattamento antivirale per prevenire eventuali infezioni. Il caso è emerso dopo che l'Animal and Plant Health Agency (Apha) aveva individuato un focolaio di H5N1 in uno stormo di uccelli.

Secondo Susan Hopkins, Chief Medical Adviser dell'Ukhsa, i sistemi di rilevamento precoce e le misure di contenimento adottate sono efficaci per individuare e controllare i casi di infezione tra esseri umani. Christine Middlemiss, Chief Veterinary Officer del Regno Unito, ha sottolineato che, sebbene l'H5N1 sia altamente contagioso tra gli uccelli, i contagi umani sono estremamente rari e dipendono da circostanze specifiche. Per contenere la diffusione, gli uccelli infetti sono stati abbattuti, e le strutture agricole coinvolte saranno sottoposte a rigorosi interventi di pulizia e disinfezione.

Andrew Gwynne, ministro della Salute Pubblica, ha confermato che il Regno Unito resta preparato a rispondere a eventuali minacce sanitarie. Recentemente, il Paese ha aggiornato le scorte del vaccino H5 come misura di prevenzione contro l'influenza aviaria.

