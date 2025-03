Bambino di 3 anni muore in Cambogia a causa dell'influenza aviaria H5N1

Un bambino di tre anni è deceduto in Cambogia a seguito dell'infezione da virus dell'influenza aviaria A/H5N1. Il piccolo era stato ricoverato in ospedale la scorsa settimana in condizioni critiche, presentando febbre alta, tosse e difficoltà respiratorie. Nonostante le cure intensive, è morto domenica.

La famiglia del bambino allevava pollame nel cortile di casa; nei giorni precedenti alcuni esemplari si erano ammalati e almeno cinque erano morti. Le autorità sanitarie sospettano che il contagio sia avvenuto attraverso il contatto con questi animali infetti.

Dall'inizio dell'anno, la Cambogia ha registrato tre casi di infezione umana da H5N1, tutti con esito fatale. Negli ultimi due anni, dopo quasi un decennio senza casi, il paese ha segnalato una ventina di infezioni, prevalentemente in bambini e adolescenti.

Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione per prevenire ulteriori contagi nella comunità. Il ministero della Salute cambogiano ricorda alla popolazione di evitare il consumo di pollame malato o morto, sottolineando i rischi associati all'influenza aviaria.

