Chi è Santiago Gimenez: l'attaccante messicano che il Milan punta per rinforzare l'attacco

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante per colmare le difficoltà offensive emerse nelle ultime partite. Nonostante l’arrivo di Kyle Walker dal Manchester City, la dirigenza rossonera sembra intenzionata a proseguire con investimenti significativi, con l’obiettivo di risollevare una classifica deludente e centrare la qualificazione alla Champions League. Tra i nomi più caldi figura quello di Santiago Gimenez, centravanti messicano del Feyenoord, per il quale il Milan avrebbe già avanzato un’offerta di quasi 35 milioni di euro, avvicinandosi alla richiesta di 40 milioni fissata dal club olandese.

Santiago Gimenez, classe 2001, è un attaccante di 23 anni dotato di grande fisicità e velocità, caratteristiche che lo rendono un giocatore letale in ripartenza. Dopo aver mosso i primi passi nel Cruz Azul in Messico, Gimenez è approdato al Feyenoord nel 2022 per circa 6 milioni di euro. In Olanda, il giovane talento ha subito impressionato, segnando 23 gol nella sua stagione d’esordio e attirando l’attenzione dei principali club europei. Nella stagione successiva ha confermato il suo fiuto per il gol, realizzando 26 reti in 41 presenze complessive.

Nella stagione in corso, Gimenez ha già messo a segno 15 gol in 18 partite, di cui 4 in Champions League, dimostrando di essere pronto per un grande salto di qualità. Il Milan sembra deciso a portarlo a Milano, ma l’operazione resta legata alla volontà del Feyenoord di cedere il suo gioiello.

