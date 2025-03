Sinner si diverte sui kart in attesa del ritorno in campo

Jannik Sinner ha trascorso una giornata all'insegna dei motori presso il circuito "Kart Planet" di Busca, in provincia di Cuneo. In compagnia di amici sportivi come l'ex pilota di Formula 1 Antonio Giovinazzi, il pilota Endurance Alessandro Pier Guidi e il ciclista professionista Giulio Ciccone, Sinner ha partecipato a sessioni di karting, condividendo momenti di svago e passione per la velocità.

Le immagini dell'evento, pubblicate sulla pagina Facebook del "Kart Planet" , mostrano un Sinner sorridente e rilassato, segno di un periodo positivo nonostante la pausa forzata dalle competizioni tennistiche. Il campione altoatesino, infatti, sta sfruttando questi mesi di sospensione per dedicarsi ad attività sportive alternative, mantenendo alta la sua forma fisica e mentale.

Il tennista ha spesso sottolineato le similitudini tra il tennis e le corse automobilistiche, in particolare riguardo all'importanza dei dettagli e della concentrazione. In attesa del suo ritorno in campo, previsto per il 4 maggio al termine della sospensione concordata con la WADA, Sinner continua a mantenersi attivo e a coltivare le sue passioni, pronto a tornare protagonista nel circuito ATP.

Alcaraz eliminato al debutto Atp Miami Open: Sinner mantiene la vetta del ranking - Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2, è stato eliminato al primo turno del Miami Open dal belga David Goffin. Goffin ha vinto con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3 in un match durato 2 ore e 18 minuti. Questa sconfitta impedisce ad Alcaraz di superare Jannik Sinner nel ranking ATP.

Jannik Sinner cambia agente: l'amico Alex Vittur alla guida del management - Jannik Sinner ha annunciato la fine della collaborazione con Lawrence Frankopan, CEO di StarWing Sports, durata cinque anni. D'ora in avanti, la gestione delle attività commerciali di Sinner sarà affidata esclusivamente ad Alex Vittur, fondatore di AVIMA Sports & Business Management.

Jannik Sinner eguaglia Murray: 41 settimane al vertice del ranking ATP - Jannik Sinner consolida la sua posizione al vertice del tennis mondiale, raggiungendo oggi, 17 marzo 2025, la 41ª settimana consecutiva da numero uno del ranking ATP. Questo risultato lo pone al pari dello scozzese Andy Murray, al 14º posto nella classifica delle settimane totali al comando.