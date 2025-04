Sinner e la terra rossa: punti da difendere e sfide nel ranking ATP

La stagione sulla terra rossa sta per iniziare, con tappe fondamentali a Monte Carlo, Madrid e Roma, culminando con il Roland Garros a Parigi. Jannik Sinner, attuale numero uno del mondo, si prepara a tornare in campo il 4 maggio, dopo aver scontato una squalifica di tre mesi per una violazione delle norme antidoping.

Durante la stagione su terra battuta, Sinner dovrà difendere un totale di 1.400 punti nel ranking ATP. Nel 2024, raggiunse la semifinale al Masters 1000 di Monte Carlo, ottenendo 400 punti, e i quarti di finale a Madrid, guadagnando 200 punti. A causa della squalifica, non potrà difendere questi 600 punti nei due tornei. Inoltre, lo scorso anno non partecipò agli Internazionali d'Italia a Roma, non avendo quindi punti da difendere in quell'evento. Al Roland Garros, Sinner conquistò 800 punti raggiungendo la semifinale, risultato che cercherà di eguagliare o migliorare per mantenere la sua posizione nel ranking.

Alexander Zverev, attuale numero due del mondo, dovrà difendere un totale di 2.550 punti sulla terra rossa. Nel 2024, vinse gli Internazionali d'Italia, ottenendo 1.000 punti, e raggiunse la finale al Roland Garros, guadagnando 1.300 punti. Questi risultati lo obbligano a mantenere alte prestazioni per non perdere terreno nel ranking.

Carlos Alcaraz, numero tre del mondo, difenderà 2.000 punti al Roland Garros, avendo vinto il torneo nel 2024. Tuttavia, non avendo partecipato agli Internazionali d'Italia lo scorso anno, non ha punti da difendere in quell'evento, offrendogli l'opportunità di guadagnare terreno nel ranking.

Altri giocatori con un significativo numero di punti da difendere sulla terra rossa includono Casper Ruud (2.310 punti) e Stefanos Tsitsipas (1.940 punti).

Il ritorno di Sinner agli Internazionali d'Italia rappresenta un momento cruciale per il tennis italiano, con l'obiettivo di consolidare la sua posizione di vertice nel ranking ATP durante la stagione sulla terra battuta.

