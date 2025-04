Jannik Sinner pronto a tornare: Sto bene, ci vediamo a Roma

Jannik Sinner si avvicina al rientro in campo. Il numero uno del tennis mondiale tornerà a giocare a inizio maggio agli Internazionali di Roma, dopo tre mesi di assenza per il caso Clostebol. In un’intervista concessa a Sky Sport, che sarà trasmessa integralmente sabato 5 aprile, Sinner ha dichiarato: "Sto molto bene, sono riposato e sono contento".

Durante il periodo lontano dalla racchetta, il tennista italiano ha raccontato di aver vissuto momenti diversi dal solito: "Ho fatto tante cose diverse. Ovviamente, se potessi scegliere sceglierei di giocare a tennis, però sto molto bene e non sto neanche pensando tanto al tennis in questo momento".

Il suo rientro è atteso con grande entusiasmo dai tifosi italiani. "Ogni giorno si sta avvicinando", ha detto Sinner riferendosi al torneo romano. "Ogni giorno mi sento meglio fisicamente e mentalmente, anche se ancora manca un bel po’. Ragazzi, ci vediamo a Roma, speriamo di prepararci bene. Ci vediamo a Roma".

