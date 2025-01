Naufragio di migranti: una madre perde tre figli al largo di Lampedusa

Una madre ha perso i suoi tre bambini durante un drammatico naufragio avvenuto in area Sar maltese, a circa 50 miglia da Lampedusa. Uno dei figli è morto tra le braccia del medico di bordo della nave umanitaria Sea Punks I mentre tentava di rianimarlo con un massaggio cardiaco. Un altro bambino è stato recuperato privo di vita e il terzo risulta ancora disperso. A raccontare la tragedia è Arturo Centore, comandante della Sea Punks I, che ha tratto in salvo 17 superstiti.

L’allarme è stato lanciato da Alarm Phone, ma il luogo del naufragio inizialmente si trovava a quattro-cinque ore di navigazione dalla nave. Successivamente, una nuova localizzazione ha permesso all’equipaggio di avvicinarsi. Durante le operazioni, il personale ha avvistato contenitori di benzina galleggianti e poi teste in acqua accompagnate da urla disperate. Il comandante ha fermato la nave per evitare ulteriori pericoli e ha messo in mare un gommone per soccorrere i naufraghi.

Tra i sopravvissuti, un ragazzo aggrappato al relitto della barca è stato salvato. Complessivamente, 18 persone sono state recuperate a bordo, ma tre risultano disperse, tra cui il terzo figlio della donna. Due naufraghi, una donna incinta e un uomo che aveva ingerito molta acqua, sono stati evacuati d’urgenza in elicottero e trasferiti a La Valletta. Gli altri superstiti e i corpi dei bambini sono stati portati a Lampedusa.

Il comandante ha descritto la scena come straziante, sottolineando le condizioni critiche dei superstiti: bagnati, disidratati e in ipotermia. Nel frattempo, nuovi sbarchi hanno interessato Lampedusa, con l’arrivo di 387 migranti, ospitati nell’hotspot di contrada Imbriacola.

Usa-Colombia: accordo sui migranti evita dazi, dialogo riaperto tra Trump e Petro - Gli Stati Uniti non imporranno dazi del 25% sui prodotti colombiani, dopo che Bogotà ha accettato di accogliere i migranti espulsi dagli USA senza restrizioni. Lo ha confermato la Casa Bianca, precisando che la decisione fa seguito a un'intesa tra i due Paesi dopo un aspro confronto tra il presidente Donald Trump e il suo omologo colombiano Gustavo Petro.

Colombia respinge voli con migranti espulsi: tensione con Trump e minaccia di dazi al 25% - Il presidente colombiano Gustavo Petro sfida apertamente Donald Trump e la politica statunitense sui rimpatri forzati dei migranti. In un post su X, Petro ha dichiarato: "Un migrante non è un delinquente e deve essere trattato con la dignità che un essere umano merita", criticando le immagini diffuse dalla Casa Bianca che mostrano migranti con catene ai polsi e alle caviglie.

Stretta anti migranti: centinaia di arresti e deportazioni negli Stati Uniti - A quattro giorni dall'inizio della seconda amministrazione del presidente Donald Trump, è partita la stretta anti migranti promessa in campagna elettorale. Le autorità statunitensi hanno arrestato 538 immigrati clandestini e deportato centinaia di persone in un'operazione di massa annunciata dalla Casa Bianca.