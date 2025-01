Insulti a Zverev durante la premiazione degli Australian Open: coinvolte le ex fidanzate

Durante la cerimonia di premiazione degli Australian Open, che ha visto Jannik Sinner trionfare in finale, Alexander Zverev è stato interrotto da urla provenienti dagli spalti. Una voce femminile ha interrotto il discorso del tennista tedesco, gridando i nomi delle sue ex fidanzate, Olya e Brenda, e pronunciando la frase "l'Australia crede a voi". L'intervento della sicurezza del torneo ha rapidamente messo fine all'accaduto.

Le due donne, in passato, avevano accusato Zverev di violenza, accuse che il tennista ha sempre respinto. Durante la conferenza stampa, Zverev ha dichiarato: "Credo che non ci siano più accuse. Non ce ne sono da nove mesi ormai. Penso di aver fatto tutto quello che potevo e non ho intenzione di riaprire l’argomento".

Nonostante l'incidente, Zverev è stato protagonista di un momento emotivo sul campo, scoppiando in lacrime per la delusione di un'altra finale persa. Jannik Sinner, vincitore della partita, non ha esitato a consolarlo, regalando una scena di sportività che ha commosso il pubblico.

