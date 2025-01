Colombia respinge voli con migranti espulsi: tensione con Trump e minaccia di dazi al 25%

Il presidente colombiano Gustavo Petro sfida apertamente Donald Trump e la politica statunitense sui rimpatri forzati dei migranti. In un post su X, Petro ha dichiarato: "Un migrante non è un delinquente e deve essere trattato con la dignità che un essere umano merita", criticando le immagini diffuse dalla Casa Bianca che mostrano migranti con catene ai polsi e alle caviglie. Il leader colombiano ha annunciato di aver respinto i voli militari statunitensi con a bordo migranti colombiani, affermando che il loro trasferimento deve avvenire nel rispetto della dignità umana.

Nonostante il rifiuto, Petro non chiude completamente alla possibilità di accettare i rimpatri, sottolineando però la necessità di protocolli che garantiscano rispetto. "Se un Paese vuole rimandare i migranti, deve farlo con dignità e rispetto per loro e per il nostro Paese. Su aerei civili e senza trattarli come criminali", ha dichiarato, aggiungendo che la Colombia è pronta ad accogliere i propri cittadini in modo dignitoso.

A seguito di questa posizione, il governo colombiano ha messo a disposizione l'aereo presidenziale per garantire il ritorno dei migranti respinti dagli Stati Uniti in condizioni umane. Una nota ufficiale della presidenza ha confermato che la misura è stata presa su indicazione diretta del presidente Petro, ribadendo che i migranti "non sono criminali".

La risposta di Donald Trump non si è fatta attendere. Attraverso Truth Social, l'ex presidente statunitense ha attaccato Petro, definendolo un "presidente socialista" e accusandolo di violare obblighi legali accettando il ritorno di "criminali". Trump ha annunciato l'introduzione di dazi d'emergenza del 25% su tutti i prodotti colombiani, con un aumento previsto al 50% entro una settimana, oltre a ulteriori sanzioni commerciali e finanziarie. Ha inoltre ordinato il divieto di viaggio e la revoca dei visti per i funzionari del governo colombiano e i loro sostenitori, sottolineando che queste misure rappresentano solo l'inizio di una serie di rappresaglie.

