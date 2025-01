Stefano Bettarini a Verissimo: Simona Ventura rimane la mamma dei miei figli, la rispetterò sempre

Stefano Bettarini, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato del rapporto con l'ex moglie Simona Ventura, madre dei suoi figli Giacomo e Niccolò. "Simona rimane la mamma dei miei figli e per questo la rispetterò sempre. Ognuno prende la propria strada e vive con la propria coscienza", ha dichiarato l'ex calciatore.

Bettarini ha poi spiegato come abbia sempre dato priorità ai figli: "I miei ragazzi hanno vissuto in maniera gelosa il fatto che i genitori si risposino. È comprensibile, anche se da grandi possono capire meglio. All'inizio, i miei figli hanno bocciato le persone che ho avuto accanto, ma con il tempo hanno iniziato ad apprezzare Nicoletta, la mia compagna da quasi 8 anni. Hanno visto l'amore che nutre per me e ora sono felici".

Durante l'intervista, Bettarini ha condiviso il dolore per la recente perdita del padre, scomparso a 86 anni dopo una lunga malattia. "Ero molto legato a mio padre e l'ho vissuto fino all'ultimo momento. Ha sofferto molto negli ultimi giorni e noi siamo stati con lui fino al suo ultimo respiro. Rimane il ricordo di quei 12 giorni passati accanto a lui. Era come se si vergognasse di farsi vedere in quelle condizioni, ma non potevamo far nulla. L'impotenza ti uccide", ha detto commosso. "Anche se lo vedevo sereno, soffriva tanto".

