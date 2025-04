Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi a Verissimo: l'amore nato da adolescenti e l'annuncio della prima figlia

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi a Verissimo: l'amore nato da adolescenti e l'annuncio della prima figlia

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi saranno ospiti oggi, domenica 27 aprile, a Verissimo. La coppia, in attesa della loro prima figlia, racconterà a Silvia Toffanin la loro storia d’amore, iniziata durante l’adolescenza. Gianmarco e Chiara si sono conosciuti quando lei aveva 14 anni e lui 17, innamorandosi al primo incontro senza più separarsi. Nel 2021, prima dei Giochi Olimpici di Tokyo che hanno visto Tamberi vincere l’oro nel salto in alto, è arrivata la proposta di matrimonio. I due si sono poi sposati a Pesaro a settembre 2022.

Durante una precedente intervista a Verissimo, avevano espresso il desiderio di diventare genitori. Gianmarco aveva dichiarato: "Finora il mio obiettivo principale erano le Olimpiadi. Ho aspettato fino a Parigi per cogliere questa grande opportunità, ma adesso non vedo l'ora di diventare papà". Il 18 febbraio 2025 è arrivato l’annuncio della gravidanza sui social, accompagnato da un video in bianco e nero e da un messaggio emozionante: "A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre".

Il 10 marzo, sempre tramite i social, la coppia ha rivelato che stanno aspettando una femminuccia. In un'intervista a Verissimo, Chiara aveva raccontato il grande desiderio di Gianmarco di avere una figlia: "Sì, io sogno una piccola Chiara", aveva detto l’atleta. Gianmarco Tamberi ha affrontato anche momenti difficili, come il problema di un calcolo renale che ha compromesso la sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'atleta ha poi parlato della sua volontà di continuare a gareggiare, nonostante le difficoltà, annunciando la sua intenzione di puntare a Los Angeles 2028: "Oggi ho tantissima paura, ma è molta più la voglia di riprovarci, di rimettersi in gioco e di poter dare la speranza".

