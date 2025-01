Milan: scontro in campo tra Conceição e Calabria dopo la vittoria sul Parma

Nonostante la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Parma a San Siro, decisa da un gol in pieno recupero di Chukwueze, l'attenzione si è focalizzata su un acceso confronto tra l'allenatore Sergio Conceição e il capitano Davide Calabria. Le telecamere hanno ripreso i due in una discussione animata subito dopo il triplice fischio dell'arbitro.

Secondo quanto riportato, la tensione sarebbe nata al momento della sostituzione di Calabria al 77', quando ha lasciato il posto a Jovic. Il capitano rossonero avrebbe espresso il proprio disappunto al tecnico portoghese, il quale non avrebbe gradito le osservazioni, portando a uno scontro verbale che ha richiesto l'intervento dei compagni di squadra e dello staff tecnico per separare i due.

