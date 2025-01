Milan-Parma: probabili formazioni, orario e dove vederla in diretta TV e streaming

Il Milan ospita oggi, domenica 26 gennaio 2025, il Parma allo stadio San Siro per la 22ª giornata di Serie A, con calcio d'inizio alle ore 12:30. I rossoneri, guidati da Sergio Conceição, cercano di riscattarsi dopo la sconfitta contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato e di dare continuità alla recente vittoria in Champions League contro il Girona. Il Parma, allenato da Fabio Pecchia, è in cerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Le probabili formazioni vedono il Milan schierato con un 4-2-3-1:

Maignan in porta;

difesa composta da Calabria, Tomori, Gabbia e Theo Hernandez;

a centrocampo Fofana e Bennacer;

linea dei trequartisti con Pulisic, Reijnders e Leao;

in attacco Morata.

Il Parma dovrebbe rispondere con lo stesso modulo:

Suzuki tra i pali;

difesa formata da Delprato, Valenti, Vogliacco e Valeri;

Sohm e Keita a centrocampo;

Man, Hernani e Mihaila sulla trequarti;

punta centrale Bonny.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguirla scaricando l'app su una smart TV compatibile o su dispositivi mobili, oppure accedendo al sito ufficiale tramite PC.

Attualmente, il Milan occupa l'ottava posizione in classifica, mentre il Parma si trova al sedicesimo posto, a pari punti con Empoli e Lecce.

Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche, a Milano oggi sono previsti periodi di pioggia, con temperature massime di 9°C e minime di 6°C.

I precedenti tra le due squadre in Serie A vedono il Milan in vantaggio con 30 vittorie su 55 incontri totali; il Parma ha ottenuto 12 successi, mentre 13 partite sono terminate in pareggio.

L'arbitro designato per la sfida è Abisso, con Camplone al VAR.

I tifosi si aspettano una partita combattuta, con il Milan determinato a risalire la classifica e il Parma intenzionato a ottenere punti fondamentali per la salvezza.

Kyle Walker al Milan: ufficiale il difensore inglese in prestito dal Manchester City - Il Milan ha ufficializzato l’arrivo del difensore inglese Kyle Walker, vincitore della Champions League nel 2023 con il Manchester City. Con un comunicato ufficiale, il club rossonero ha annunciato l’acquisizione del giocatore "a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva".

Milan-Girona Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV - Questa sera, mercoledì 22 gennaio 2025, alle ore 21:00, il Milan ospiterà il Girona allo Stadio San Siro per la settima giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League. I rossoneri, attualmente al 12° posto con 12 punti, mirano a entrare tra le prime otto squadre per accedere direttamente agli ottavi di finale.

Juventus-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv il 18 gennaio 2025 - Oggi, sabato 18 gennaio 2025, alle ore 18:00, l'Allianz Stadium di Torino ospita il match di Serie A tra Juventus e Milan, valido per la 21ª giornata del campionato.La Juventus, allenata da Thiago Motta, arriva da tre pareggi consecutivi, l'ultimo dei quali contro l'Atalanta.