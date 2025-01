Napoli-Juventus 2-1: Anguissa e Lukaku trascinano gli azzurri alla rimonta al Maradona

Il Napoli guidato da Antonio Conte supera in rimonta la Juventus 2-1 allo stadio Maradona nella gara valida per la 22ª giornata di Serie A. Dopo il vantaggio iniziale del nuovo acquisto bianconero Kolo Muani, gli azzurri ribaltano il risultato con un colpo di testa di Anguissa e un rigore trasformato da Lukaku, portandosi a 53 punti in classifica, a +6 sull'Inter, che però ha due partite in meno. La Juventus, invece, resta ferma a 37 punti al quinto posto.

Thiago Motta sceglie di schierare dal primo minuto Kolo Muani, arrivato dal PSG, al posto di Vlahovic, supportato da Nico Gonzalez e Yildiz sugli esterni. Antonio Conte risponde con Politano e Neres a sostegno di Lukaku, mentre Lobotka si occupa della regia e Spinazzola agisce sulla fascia sinistra.

La Juventus inizia forte e sfiora il gol già al 7' con Yildiz, fermato da un grande intervento di Meret. Kolo Muani si rende pericoloso in un paio di occasioni, ma è al 43' che trova la rete del vantaggio con una splendida girata al volo dopo una deviazione involontaria di Anguissa. Il Napoli tenta una reazione immediata, ma la punizione di Politano al 47' finisce di poco a lato.

Nel secondo tempo, il Napoli entra in campo determinato e si rende subito pericoloso con Lukaku, fermato da un miracolo di Di Gregorio al 50'. Al 57', gli azzurri pareggiano: Politano serve un cross preciso per Anguissa, che di testa firma l'1-1. Spinti dall'entusiasmo, i padroni di casa continuano a spingere e al 69' trovano il gol della vittoria. Lukaku serve McTominay, che viene steso in area da Locatelli: rigore. Dal dischetto, Lukaku non sbaglia e porta il Napoli sul 2-1.

Thiago Motta tenta di cambiare l'inerzia del match con diverse sostituzioni, inserendo Savona, Mbangula, Douglas Luiz, Conceicao e Vlahovic, ma la Juventus non riesce a creare occasioni pericolose. Il Napoli, invece, controlla la partita fino alla fine e sfiora il terzo gol in più di un'occasione, consolidando così il primo posto in classifica.

