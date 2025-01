Francesca Ferragni è incinta: l'annuncio della seconda gravidanza e l'emozione della famiglia

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti hanno annunciato di aspettare il loro secondo figlio. La notizia è stata condivisa con un post sui social, accompagnato da un dolce messaggio: "Pronto a diventare un fratello maggiore, Edo?". La sorella di Chiara Ferragni ha pubblicato uno scatto di famiglia, mostrando il pancione insieme al marito, al primogenito Edoardo e al cane Gabriella. L'annuncio ufficiale arriva dopo settimane di indiscrezioni sulla sua presunta gravidanza.

La coppia, che ha accolto il primo figlio Edoardo il 21 giugno 2022, ha coronato il proprio amore con il matrimonio il 9 settembre 2023. Ora si prepara ad accogliere un nuovo membro nella famiglia. I commenti delle sorelle di Francesca non si sono fatti attendere. Valentina Ferragni ha scritto: "Pronta a diventare zia per la quarta volta", mentre Chiara Ferragni ha condiviso la notizia nelle sue storie su Instagram, esprimendo entusiasmo con la frase: "Così felice. Pronta alla famiglia che si allarga".

Lo scatto che accompagna l’annuncio ritrae una famiglia unita e in trepidante attesa per l'arrivo del nuovo nascituro, aggiungendo un ulteriore momento speciale alla loro storia condivisa sui social.

