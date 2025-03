Chiara Ferragni celebra il quarto compleanno della figlia Vittoria

Chiara Ferragni ha festeggiato il quarto compleanno della figlia Vittoria, nata il 23 marzo 2021 dalla relazione con l'ex marito Fedez. L'imprenditrice digitale ha condiviso su Instagram una foto scattata subito dopo il parto, accompagnata da una dedica:

"La mia piccola peste oggi compie 4 anni. Dopo aver avuto Leo ho sempre avuto la sensazione che sarei stata mamma solo di maschietti, e invece poi sei arrivata tu a sconvolgere tutto e a farmi provare l’emozione di crescere una bimba. Ti amo verso l’infinito ed oltre e spero di renderti fiera ogni giorno, la tua piccola mamma."

Per l'occasione, Chiara ha decorato il soggiorno con numerosi palloncini rosa, creando un'atmosfera festosa per la piccola. Inoltre, ha organizzato una festa congiunta per Vittoria e il fratello maggiore Leone, nato il 19 marzo, scegliendo come tema il personaggio di Sonic. L'evento ha incluso una torta a più piani personalizzata e una piscina di palline, coinvolgendo amici e familiari.

Fedez ha partecipato ai festeggiamenti dedicando alla figlia un messaggio sui social, citando un verso di una canzone scritta per lei:

"Poi ci nascondiamo in una stanza con il cielo fatto del colore dei tuoi occhi che non merito."

Nonostante la separazione avvenuta nel 2024, Chiara Ferragni e Fedez hanno mantenuto un rapporto collaborativo per il bene dei loro figli, celebrando insieme momenti importanti come questo.

