Inter-Napoli: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv il big match di Serie A

Questa sera, domenica 10 novembre 2024, alle ore 20:45, lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano ospiterà il big match della 12ª giornata di Serie A tra Inter e Napoli. Le due squadre sono separate da un solo punto in classifica: il Napoli, nonostante la recente sconfitta casalinga contro l'Atalanta, guida con 25 punti, mentre l'Inter insegue a quota 24.

L'Inter, reduce da una vittoria in Champions League contro l'Arsenal, affronta questa sfida con rinnovata fiducia. Il tecnico Simone Inzaghi dovrebbe schierare la squadra con il consueto 3-5-2: Sommer tra i pali; difesa composta da Pavard, Acerbi e Bastoni; centrocampo con Darmian e Dimarco sulle fasce, mentre Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan agiranno centralmente; in attacco, la coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez.

Il Napoli, guidato dall'ex allenatore nerazzurro Antonio Conte, si presenta con un 4-3-3: Meret in porta; linea difensiva con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera; a centrocampo, Anguissa, Gilmour e McTominay; tridente offensivo composto da Politano, Lukaku e Kvaratskhelia.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dalle 20:30. Gli abbonati potranno seguire il match tramite l'applicazione su Smart TV, dispositivi mobili o console di gioco.

Questo incontro rappresenta un banco di prova significativo per entrambe le squadre, con l'Inter che mira al sorpasso in classifica e il Napoli intenzionato a consolidare la propria leadership. La presenza di Antonio Conte sulla panchina partenopea aggiunge ulteriore interesse alla sfida, considerando il suo passato alla guida dei nerazzurri.

I precedenti tra le due formazioni evidenziano un equilibrio: negli ultimi cinque confronti in Serie A, si registrano due vittorie per l'Inter, due per il Napoli e un pareggio. L'ultimo incontro, disputato il 17 marzo 2024, si è concluso sull'1-1.

La direzione della gara è affidata all'arbitro Daniele Orsato, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Giallatini e Fabiano Preti. Al VAR, Massimiliano Irrati.

Con una cornice di pubblico delle grandi occasioni, San Siro si prepara ad accogliere una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni stagionali di entrambe le compagini.