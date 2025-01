Paola Di Benedetto: chi è la conduttrice ospite a Verissimo oggi, 25 gennaio

Paola Di Benedetto sarà ospite oggi, sabato 25 gennaio, a Verissimo. La conduttrice radiofonica celebra i suoi 30 anni, compiuti lo scorso 8 gennaio, nel salotto di Silvia Toffanin. Nata a Vicenza nel 1995, Paola ha iniziato la sua carriera da giovanissima partecipando a concorsi di bellezza, tra cui Miss Vicenza, dove ha conquistato il titolo di Miss Model Girl, e le selezioni di Miss Italia nel 2016.

Nel 2016 ottiene il ruolo di Madre Natura in Ciao Darwin 7 – La resurrezione. Successivamente entra a far parte di Colorado come ballerina, dove viene eletta Miss Colorado. Nel 2018 partecipa a L’Isola dei Famosi e, due anni dopo, vince la quarta edizione del Grande Fratello Vip con il 56% dei voti.

La sua carriera come conduttrice prende il via nel 2021 con RTL 102.5 Power Hits Estate e prosegue con Hot Factor. Nel 2022 conduce il PrimaFestival, anticipando le serate del Festival di Sanremo. Nel 2023 affianca la Gialappa’s Band e il Mago Forest in GialappaShow.

Paola è stata spesso al centro delle cronache rosa. Dopo la relazione con Francesco Monte, conosciuto durante L’Isola dei Famosi, ha avuto una lunga storia con Federico Rossi del duo Benji & Fede, terminata nel 2021. Si sono poi susseguiti rumors su un flirt con Stefano De Martino, mai confermato. Nel 2022 ha frequentato il rapper Rkomi, con cui ha condiviso l’esperienza a X Factor come colleghi. Dal 2023 è sentimentalmente legata al calciatore Raoul Bellanova, difensore dell’Atalanta.

