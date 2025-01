Cecilia Sala intervista Zelensky: il presidente ucraino parla del legame con Giorgia Meloni

Domani, 25 gennaio, Cecilia Sala torna su Il Foglio con un’intervista esclusiva al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’anticipazione riguarda il pensiero di Zelensky sulla presenza di Giorgia Meloni al giuramento del presidente degli Stati Uniti, un fatto che considera una buona notizia per l'Italia. Il presidente ucraino spera che questo dialogo privilegiato possa favorire l’Europa e l’Ucraina. Zelensky descrive Meloni come una persona leale e una amica, con cui condivide un rapporto di fiducia. Aggiunge inoltre che Donald Trump, pur essendo in buoni rapporti con Meloni, potrebbe non avere un legame migliore di quello che lui stesso ha con la leader italiana.

Cecilia Sala: racconto della prigionia in Iran e liberazione storica in tempi record - Cecilia Sala, giornalista italiana liberata dopo 21 giorni di detenzione in Iran l'8 gennaio, ha condiviso la sua esperienza a Che Tempo Che Fa sul Nove. Ha descritto la sua liberazione come "un'operazione senza precedenti dagli anni '80 per rapidità", sottolineando di essere stata fortunata a trascorrere solo 21 giorni in prigionia.

Cecilia Sala: il primo messaggio dopo il rilascio dall'Iran, Non pensavo sarei stata a casa oggi - Cecilia Sala ha pubblicato il suo primo post su X dopo essere tornata in Italia, in cui ha espresso gratitudine e commozione. "Ho la fotografia più bella della mia vita, il cuore pieno di gratitudine, in testa quelli che alzando lo sguardo non possono ancora vedere il cielo.

Cecilia Sala libera, la Nobel Mohammadi denuncia: giornalisti a rischio arresto e tortura in Iran - La scarcerazione della giornalista italiana Cecilia Sala, detenuta in Iran, mette nuovamente in luce i rischi affrontati da giornalisti e professionisti dei media nel Paese. La premio Nobel per la pace iraniana, Narges Mohammadi, incarcerata dal 2021 e recentemente rilasciata temporaneamente per motivi medici, ha commentato l'episodio all'Adnkronos tramite il marito, il giornalista e scrittore Taghi Rahmani.