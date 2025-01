Cecilia Sala: il primo messaggio dopo il rilascio dall'Iran, Non pensavo sarei stata a casa oggi

Cecilia Sala ha pubblicato il suo primo post su X dopo essere tornata in Italia, in cui ha espresso gratitudine e commozione. "Ho la fotografia più bella della mia vita, il cuore pieno di gratitudine, in testa quelli che alzando lo sguardo non possono ancora vedere il cielo. Non ho mai pensato, in questi 21 giorni, che sarei stata a casa oggi. Grazie", ha scritto la giornalista, arrestata il 19 dicembre scorso in Iran e detenuta in isolamento nel carcere di Evin.

L'aereo che l'ha riportata a casa è decollato da Teheran ed è atterrato ieri all'aeroporto di Ciampino intorno alle 16:10. Sala è stata accolta dai genitori e dalle autorità italiane, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Le prime parole di Sala, diffuse nel podcast Stories di Chora News, una delle testate per cui lavora, sono state: "Ciao, sono tornata!". Durante l'incontro, Meloni ha detto: "Adesso devi solo stare serena. Sono qui per ringraziarti e per dirti che sei stata forte". Il video del momento è stato condiviso dalla Presidenza del Consiglio, mostrando un clima di grande emozione.

