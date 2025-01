Cecilia Sala libera, la Nobel Mohammadi denuncia: giornalisti a rischio arresto e tortura in Iran

La scarcerazione della giornalista italiana Cecilia Sala, detenuta in Iran, mette nuovamente in luce i rischi affrontati da giornalisti e professionisti dei media nel Paese. La premio Nobel per la pace iraniana, Narges Mohammadi, incarcerata dal 2021 e recentemente rilasciata temporaneamente per motivi medici, ha commentato l'episodio all'Adnkronos tramite il marito, il giornalista e scrittore Taghi Rahmani.

Mohammadi, rinchiusa per anni nel carcere di Evin, lo stesso dove era detenuta Sala, ha sottolineato come il regime autoritario iraniano rappresenti una grave minaccia per la libertà di espressione. Rahmani ha aggiunto che l'arresto di cittadini stranieri è una pratica consolidata da parte del governo iraniano, utilizzata come strumento di pressione diplomatica per ottenere il rilascio di prigionieri iraniani detenuti all’estero. Nel caso di Sala, secondo Rahmani, le autorità iraniane puntavano a scambiarla con il prigioniero Abedini, detenuto in Italia.

Rahmani ha definito questa strategia una violazione del diritto internazionale, sottolineando che la detenzione di cittadini stranieri come metodo di negoziazione diplomatica contrasta con i principi dei diritti umani. Ha inoltre evidenziato come il regime ignori i suoi obblighi legali, negando un giusto processo ai detenuti.

Cecilia Sala liberata: la giornalista italiana torna in patria - La giornalista italiana Cecilia Sala, 29 anni, è stata liberata dalle autorità iraniane ed è in viaggio verso l'Italia. Sala era stata arrestata a Teheran il 19 dicembre 2024 mentre svolgeva attività giornalistica con un visto regolare ed era stata detenuta in isolamento nel carcere di Evin.

Cecilia Sala, governo italiano in pressing per il rilascio immediato: tensioni con l’Iran sul caso Abedini - Il governo italiano intensifica gli sforzi per ottenere la liberazione della giornalista Cecilia Sala, detenuta in Iran da due settimane. Dopo un vertice a Palazzo Chigi, il governo guidato da Giorgia Meloni ha ribadito l’impegno per garantire il rispetto dei diritti umani durante la sua detenzione, mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sollecitato un trattamento dignitoso per la reporter, sottolineando la necessità di un rilascio immediato.

Cecilia Sala, madre incontra Meloni: fiducia sul lavoro del governo e focus sulle condizioni carcerarie - Elisabetta Vernoni, madre della giornalista Cecilia Sala, ha espresso fiducia nel lavoro del governo dopo un incontro a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni. La madre ha definito l'incontro "preciso e puntuale", sottolineando il bisogno di un confronto diretto e di rassicurazioni concrete.