Vauro Senesi Abbandona X: La Decisione del Vignettista Contro Elon Musk e il Passaggio a BlueSky

Il celebre vignettista Vauro Senesi ha annunciato il suo addio alla piattaforma X, esprimendo disaccordo con le recenti azioni del proprietario Elon Musk. In un ultimo post sul social network, Vauro ha dichiarato il suo trasferimento su BlueSky.

"L'ultima del padrone di questo social non ci sorprende più di tanto. Abbiamo provato a rimanere il più a lungo possibile, ma ora anche noi ce ne andiamo. Vi aspettiamo su BlueSky", ha scritto Vauro, noto per le sue vignette satiriche di sinistra.

Questa decisione riflette una crescente insoddisfazione tra gli utenti riguardo alle recenti politiche di Elon Musk su X. Il passaggio a piattaforme alternative come BlueSky sta diventando una scelta comune per coloro che cercano ambienti più in linea con i propri valori.

Per rimanere aggiornati sulle attività di Vauro Senesi e sulle sue nuove pubblicazioni, è possibile seguirlo su BlueSky.

