GIGABYTE lancia le schede grafiche GeForce RTX 5090 e RTX 5080

GIGABYTE TECHNOLOGY ha lanciato oggi le schede grafiche delle serie GeForce RTX 5090 e RTX 5080, basate sull'architettura NVIDIA Blackwell. Con la filosofia di design "An Evolution of 10" per le schede grafiche GeForce RTX 50, GIGABYTE mira a migliorare le prestazioni termiche fino al 10% rispetto alla generazione precedente, riducendo al contempo le dimensioni delle schede del 10%.

Per soddisfare le crescenti esigenze energetiche delle GPU ad alte prestazioni, GIGABYTE offre un’ampia gamma di soluzioni di raffreddamento, tra cui il sistema di raffreddamento a liquido all-in-one AORUS XTREME WATERFORCE e il water block personalizzabile per configurazioni custom. Per il raffreddamento ad aria, le serie AORUS MASTER, GAMING, AERO e WINDFORCE offrono una varietà di opzioni adatte alle esigenze di gamer, creatori di contenuti e sviluppatori di intelligenza artificiale.

Per massimizzare le capacità di calcolo AI delle GPU NVIDIA GeForce RTX™ 5090 e RTX 5080, GIGABYTE ha ottimizzato le soluzioni di raffreddamento AORUS XTREME WATERFORCE e WINDFORCE. In particolare, GIGABYTE è tra i primi a fornire opzioni di raffreddamento a liquido al momento del lancio. Il sistema all-in-one AORUS XTREME WATERFORCE utilizza un’interfaccia termica in metallo liquido, migliorando significativamente il coefficiente di conducibilità termica fino a 10 volte rispetto ai materiali tradizionali. Il water block AORUS XTREME WATERFORCE WB, invece, si rivolge agli appassionati di sistemi di raffreddamento a liquido personalizzati. Entrambe le soluzioni garantiscono prestazioni termiche eccellenti e un funzionamento silenzioso anche sotto carichi di lavoro intensi.

GIGABYTE ha migliorato il sistema di raffreddamento WINDFORCE, bilanciando prestazioni ed efficienza termica per i modelli ad aria. Il nuovo design della ventola Hawk riduce la turbolenza e il rumore, aumentando la pressione dell’aria fino al 53,6% e il volume d’aria del 12,5% senza compromettere l’acustica. Per raffreddare componenti critici come VRAM e MOSFET, viene utilizzato un gel conduttivo di qualità industriale, altamente deformabile e resistente nel tempo. In combinazione con tecnologie avanzate come un dissipatore di calore più grande e una camera di vapore, queste schede garantiscono prestazioni ottimali e funzionamento silenzioso anche sotto carichi elevati.

AORUS XTREME WATERFORCE – Soluzioni di raffreddamento a liquido di punta

La scheda grafica AORUS XTREME WATERFORCE rappresenta il nostro prodotto di punta, offrendo prestazioni ineguagliabili e funzionamento silenzioso. Il sistema all-in-one utilizza una pasta termica in metallo liquido con una conducibilità termica fino a 10 volte superiore rispetto alle tradizionali paste al silicone, mantenendo basse le temperature della GPU e riducendo i picchi di calore durante le fluttuazioni di potenza. Gli strati multipli di protezione, tra cui rivestimenti PCB, resina UV e barriere protettive, prevengono perdite di metallo liquido, garantendo un funzionamento stabile e affidabile.

Il water block AORUS XTREME WATERFORCE WB è pensato per gli appassionati di PC fai-da-te che cercano prestazioni silenziose e configurazioni uniche. Questo sistema raffredda attivamente GPU, VRAM e MOSFET, garantendo stabilità anche con overclock elevati. Il design con micro-alette massimizza il contatto con il liquido refrigerante, migliorando ulteriormente la dissipazione del calore.

Con un’estetica premium, la scheda grafica AORUS XTREME WATERFORCE presenta un design trasparente che mette in risalto i componenti interni. I canali di flusso del liquido, dal design elaborato, rappresentano il movimento dell’acqua, elevando il valore artistico della scheda. Gli elementi RGB strategicamente posizionati offrono un’esperienza visiva accattivante da ogni angolazione.

AORUS MASTER – Raffreddamento ad aria di livello superiore

La scheda grafica AORUS MASTER è il prodotto di punta per il raffreddamento ad aria, progettata per i gamer più esigenti. Il sistema di raffreddamento WINDFORCE include la nuova ventola Hawk, un dissipatore di calore ingrandito con alette angolari, una camera di vapore, tubi di calore multipli e la tecnologia Screen Cooling Plus. Quest'ultima utilizza una ventola RGB esterna montata su un supporto dedicato, ottimizzando il flusso d’aria nel case e migliorando le prestazioni complessive del sistema.

Per soddisfare le esigenze termiche delle GPU ad alto wattaggio, la scheda AORUS GeForce RTX 5090 MASTER è dotata di tubi di calore superconduttori, che migliorano l’efficienza di trasferimento del calore grazie alla tecnologia di sinterizzazione a sezioni.

L’illuminazione “RGB Halo” di AORUS offre un’interpretazione unica del design a triplo anello luminoso, trasformando il PC in uno spettacolo visivo. Inoltre, il nuovo LCD Edge View consente un livello di personalizzazione mai visto, con animazioni, testi, immagini, GIF e il monitoraggio di metriche di sistema in tempo reale.

Serie GIGABYTE – GAMING, AERO e WINDFORCELa serie GAMING, la nostra linea più iconica di schede grafiche, è rinomata per le sue prestazioni eccezionali e affidabilità. Con l’illuminazione RGB Halo personalizzabile sui tre ventole ad anello, la serie GAMING aggiunge un tocco di stile a qualsiasi configurazione da gaming. Inoltre, la nuova serie GAMING introduce un design elegante con una placca laterale scorrevole e illuminazione RGB, consentendo agli utenti di personalizzare il proprio PC in base al loro stile unico.

La serie AERO, nota per il suo design bianco e argento elegante, è apprezzata da designer e da chi predilige estetiche minimaliste, rendendola una scelta ideale per sistemi PC caratterizzati da schemi di colori chiari e stili essenziali. Il logo laterale presenta un design accuratamente studiato, che combina un effetto visivo sorprendente con un’illuminazione RGB raffinata per un tocco aggiuntivo di sofisticatezza. La serie WINDFORCE è invece la scelta ideale per chi cerca stabilità e durata in una scheda grafica.

Per migliorare l’integrità strutturale delle schede grafiche GIGABYTE GeForce RTX™ Serie 50, abbiamo implementato una struttura rinforzata. La piastra posteriore in metallo rinforzata con bordo piegato, saldamente fissata alla staffa I/O, offre un’integrità strutturale eccezionale. Inoltre, un supporto VGA versatile è incluso nella confezione. Il nostro nuovo supporto VGA è progettato con decine di opzioni di montaggio personalizzabili, garantendo che la scheda grafica sia supportata in modo sicuro e prevenendo flessioni. Il suo design elegante consente un’installazione discreta, migliorando l’estetica generale del sistema.

GIGABYTE è impegnata a soddisfare le esigenze di diversi utenti, e la Serie GeForce RTX™ 50 offre una gamma completa e diversificata. Oltre ai modelli incentrati sulle prestazioni estreme, abbiamo specificamente mirato agli appassionati di formati compatti con le schede grafiche GeForce RTX 5080 AERO OC SFF 16G e GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G, che bilanciano prestazioni potenti con dimensioni compatte. Che tu sia un gamer, un creatore di contenuti o uno sviluppatore di AI, puoi trovare la soluzione ideale nella Serie GIGABYTE GeForce RTX™ 50.

GIGABYTE è lieta di annunciare la disponibilità delle schede grafiche GeForce RTX 5090 e RTX 5080 a partire dal 30 gennaio. Per informazioni complete sui prodotti e specifiche, visita il sito ufficiale GIGABYTE.

