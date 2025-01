Grande Fratello, puntata del 23 gennaio: televoto, confronti accesi e nuove nomination

Il Grande Fratello è tornato in onda giovedì 23 gennaio con una puntata ricca di colpi di scena e momenti intensi. La serata ha visto il pubblico protagonista con un televoto decisivo per far rientrare alcuni ex concorrenti in gara. È stato annunciato che i quattro più votati tramite un televoto flash avrebbero avuto la possibilità di rientrare ufficialmente nella Casa, segnando una nuova fase del reality, senza più "preferiti" fino alla finale.

Helena Prestes, Michael Castorino, Jessica Morlacchi e Iago Garcia sono stati i prescelti per essere ripescati e tornare come concorrenti ufficiali. Durante la puntata, nessuno tra i nominati è stato eliminato, ma sono state annunciate nuove nomination: Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Shaila Gatta, Iago Garcia, Lorenzo Spolverato e Luca Calvani.

Un momento centrale della serata è stato lo scontro diretto tra Stefania Orlando e Shaila Gatta. Stefania ha accusato Shaila e il fidanzato Lorenzo Spolverato di essere troppo "teatrali". Lorenzo ha respinto le critiche, sostenendo che il giudizio della showgirl non ha alcun valore per lui.

In un’altra svolta, Luca Calvani e Lorenzo Spolverato sono stati convocati in Mystery Room da Alfonso Signorini per aver violato il regolamento. Lorenzo, durante un viaggio in Spagna, ha ammesso di aver avuto accesso a internet, contravvenendo alle regole del reality. Nonostante la violazione, entrambi hanno ricevuto indulgenza dal programma, con Alfonso Signorini che ha ribadito l'importanza di rispettare le regole senza però imporre sanzioni disciplinari.

La serata si è conclusa tra emozioni, tensioni e una Casa sempre più divisa.

