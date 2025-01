EA SPORTS NHL 25: disponibile da oggi 4 Nations Face-Off

Siamo lieti di annunciare il lancio di 4 Nations Face-Off, disponibile da oggi come parte del nuovo contenuto gratuito di EA SPORTS NHL 25. 4 Nations Face-Off, il primo torneo internazionale di metà stagione nel suo genere, vede protagoniste le principali potenze dell'hockey: Canada, Stati Uniti, Svezia e Finlandia, con i migliori talenti NHL delle rispettive nazioni che si sfidano in un torneo round-robin.

I giocatori possono scegliere una squadra da rappresentare e competere attraverso varie sfide in Hockey Ultimate Team (HUT), Play Now, Online Versus, Shootout e una modalità Torneo dedicata. Oltre agli eventi in-game, i giocatori potranno trovare uniformi esclusive 4 Nations Face-Off, aggiornamenti della Bell Arena (Montreal) e del TD Garden (Boston), e molto altro ancora.

LA STRADA VERSO 4 NATIONS

Da oggi fino al 20 febbraio, i fan possono visitare HUT o World of Chel (WOC) per scegliere una nazione e impostare il proprio percorso di ricompense. Competendo in entrambe le modalità si sbloccheranno premi con quattro livelli da raggiungere, ognuno dei quali offre oggetti unici basati sulla nazione supportata, inclusi Token HUT, Banner, Emblemi e Monete WOC. Aggiornamenti regolari mostreranno l'andamento del torneo, e i giocatori della nazione vincitrice riceveranno una ricompensa esclusiva.

EVENTO HUU 4 NATIONS FACE-OFF

Con il lancio del primo torneo in-season della NHL a Montreal e Boston, i giocatori possono accedere a HUT per più contenuti 4 Nations Face-Off. Dal 7 al 21 febbraio, i giocatori potranno accedere a contenuti esclusivi e ricompense.

