Annunciati i Vincitori della Squadra dell'Anno (Difensori) di EA SPORTS NHL 25

EA SPORTS NHL 25 è lieta di condividere gli atleti che entrano a far parte della Squadra dell'Anno, che celebra i migliori difensori e portieri dell'hockey. Per completare la squadra dopo le selezioni degli attaccanti della scorsa settimana, ecco i sei difensori che hanno ottenuto i risultati più significativi dell'anno scorso.

Quinn Hughes

Cale Makar

Connor Hellebuyck

Erin Ambrose

Megan Keller

Kristen Campbell

Nel caso ve lo foste persi, di seguito gli attaccanti selezionati per la Squadra dell'Anno di EA SPORTS NHL 25.

Connor McDavid

Nathan Mackinnon

Nikita Kucherov

Natalie Spooner

Marie-Philip Poulin

Taylor Heise

I giocatori di Chel che hanno ottenuto le Carte Candidati che sono entrati nel TOTY possono scambiarle con una Carta Vincitore. Le Carte Candidati Vincenti valgono 6 volte il valore delle Carte Candidati TOTY non vincenti quando utilizzate nei set di scambio TOTY Vincitori. Inoltre, i giocatori che accedono a HUT riceveranno un pacchetto TOTY Giornaliero che potranno riscattare andando nello store ogni giorno durante l'evento.

Gli atleti vincitori del Team of the Year riceveranno il loro equipaggiamento TOTY personalizzato che celebra i loro successi.

