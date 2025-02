EA SPORTS NHL 25 - Free Play Weekend

EA SPORTS NHL 25 - Il 4 Nations Face-Off è iniziato! Festeggiate il Free Play Weekend e giocate ora al Torneo

Il torneo internazionale 4 Nations Face-Off della NHL è ufficialmente iniziato, con la partecipazione dei migliori talenti da Canada, Stati Uniti, Svezia e Finlandia.

Cercate un modo per avvicinarvi all'azione, specialmente con i vostri amici? I fan possono ora divertirsi in EA SPORTS NHL 25, dove possono competere come una delle talentuose squadre del torneo best-on-best in varie modalità di gioco, guadagnare ricompense esclusive a tempo limitato e seguire gli aggiornamenti del torneo in tempo reale. Il Free Play Weekend inizia oggi e dura fino al 16 febbraio su PlayStation e Xbox, permettendo ad ancora più appassionati di hockey di provare il nuovo evento in-game.

I giocatori possono scegliere una squadra da rappresentare e competere attraverso varie sfide in Hockey Ultimate Team (HUT), Gioca Ora, Online Versus, Shootout e una modalità Torneo personalizzata. Oltre agli eventi in-game, saranno disponibili divise esclusive delle squadre del 4 Nations Face-Off, aggiornamenti delle arene Bell Arena (Montreal) e TD Garden (Boston), e altro ancora.

Annunciati i Vincitori della Squadra dell'Anno (Difensori) di EA SPORTS NHL 25 - EA SPORTS NHL 25 è lieta di condividere gli atleti che entrano a far parte della Squadra dell'Anno, che celebra i migliori difensori e portieri dell'hockey. Per completare la squadra dopo le selezioni degli attaccanti della scorsa settimana, ecco i sei difensori che hanno ottenuto i risultati più significativi dell'anno scorso.

I vincitori dei Team of the Year (Attaccanti) di EA SPORTS NHL 25 - EA SPORTS NHL 25 è orgogliosa di presentare i migliori attaccanti di hockey del Team of the Year, che celebra i campioni dell'anno scorso. Ecco i sei attaccanti che hanno ottenuto i risultati più importanti dell'anno scorso:Connor McDavid (Edmonton Oilers)Nathan Mackinnon (Colorado Avalanche)Nikita Kucherov (Tampa Bay Lightning)Natalie Spooner (Toronto Sceptres)Marie-Philip Poulin (Montreal Victoire)Taylor Heise (Minnesota Frost)I giocatori di Chel che hanno ottenuto le Carte Candidati che sono entrati nel TOTY possono scambiarle con una Carta Vincitore.

EA SPORTS NHL 25: disponibile da oggi 4 Nations Face-Off - Siamo lieti di annunciare il lancio di 4 Nations Face-Off, disponibile da oggi come parte del nuovo contenuto gratuito di EA SPORTS NHL 25. 4 Nations Face-Off, il primo torneo internazionale di metà stagione nel suo genere, vede protagoniste le principali potenze dell'hockey: Canada, Stati Uniti, Svezia e Finlandia, con i migliori talenti NHL delle rispettive nazioni che si sfidano in un torneo round-robin.