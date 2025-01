Naufragio al largo della Tunisia: 27 migranti morti, 83 salvati

Un nuovo tragico naufragio si è verificato al largo della Tunisia, dove almeno 27 migranti di origine subsahariana sono stati trovati senza vita dopo il capovolgimento di due imbarcazioni vicino a Kerkennah, nel governatorato di Sfax. Altre 83 persone sono state tratte in salvo dai soccorritori. Fonti della Protezione civile, interpellate dall'AFP, hanno confermato che tra le vittime ci sono anche donne e bambini. Questo incidente segue un altro naufragio avvenuto il 31 dicembre, che ha causato la morte di due migranti, tra cui un bambino di 5 anni.

Naufragio al largo della Tunisia: 2 morti, 17 migranti salvati - Le autorità tunisine hanno confermato il salvataggio di 17 migranti e il recupero dei corpi di due persone decedute in seguito al naufragio di un barcone nelle acque al largo delle coste del Paese. La Direzione generale della Guardia nazionale ha diffuso un comunicato in cui si precisa che unità marittime della regione settentrionale e la Marina tunisina sono intervenute in risposta a una richiesta di soccorso proveniente dall’imbarcazione, che trasportava 19 cittadini tunisini.

Tragedia nel Mediterraneo: naufragio al largo di Lampedusa, 40 migranti morti. Una bambina di 11 anni unica sopravvissuta - Nelle ultime ore, oltre 300 migranti sono sbarcati a Lampedusa, approfittando di una tregua nelle avverse condizioni meteorologiche. Tra loro, una bambina di 11 anni originaria della Sierra Leone, unica sopravvissuta di un naufragio che ha causato la morte di circa 40 persone.

Tragedia nel Mar Egeo: naufragio al largo di Samos causa la morte di quattro migranti - Un nuovo naufragio ha scosso le acque del Mar Egeo, con il ritrovamento dei corpi senza vita di quattro migranti al largo dell'isola greca di Samos. La Guardia Costiera greca ha confermato il recupero dei corpi, mentre altre sedici persone sono state tratte in salvo.