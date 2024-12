Naufragio al largo della Tunisia: 2 morti, 17 migranti salvati

Le autorità tunisine hanno confermato il salvataggio di 17 migranti e il recupero dei corpi di due persone decedute in seguito al naufragio di un barcone nelle acque al largo delle coste del Paese. La Direzione generale della Guardia nazionale ha diffuso un comunicato in cui si precisa che unità marittime della regione settentrionale e la Marina tunisina sono intervenute in risposta a una richiesta di soccorso proveniente dall’imbarcazione, che trasportava 19 cittadini tunisini.

Quattro persone sono state arrestate con l'accusa di aver organizzato il viaggio. Le autorità continuano a indagare sull'accaduto per identificare ulteriori responsabili e chiarire le dinamiche del naufragio.

