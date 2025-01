Il vescovo di Washington chiede misericordia per i migranti, Trump risponde con una smorfia

Durante il Servizio Nazionale Interreligioso di Preghiera per l'insediamento di Donald Trump, la vescova Mariann Edgar Budde ha rivolto un appello diretto al presidente, chiedendogli di mostrare "misericordia" verso i migranti e le comunità vulnerabili. Nel suo discorso, Budde ha sottolineato l'importanza di proteggere chi vive nella paura, inclusi gli immigrati e i membri della comunità LGBTQ+.

“Nel nome del nostro Signore, le chiedo di avere misericordia per le persone del nostro Paese che sono spaventate", ha dichiarato la vescova, aggiungendo che molti bambini LGBTQ+ temono per la loro sicurezza. Ha poi ricordato il contributo fondamentale degli immigrati: “Sono coloro che raccolgono i nostri prodotti, puliscono i nostri uffici, lavorano nelle aziende agricole, lavano i piatti e assistono i malati negli ospedali. La maggior parte non è criminale, paga le tasse ed è composta da buoni vicini”.

Le telecamere hanno catturato la reazione del presidente, una smorfia eloquente, mentre lasciava la chiesa. Interrogato sul servizio, Trump ha liquidato l'evento con un commento tagliente: “Non troppo entusiasmante, vero? Non mi è sembrato un buon servizio, no. Potrebbero fare molto meglio”.

Lauren Sànchez, l'audace look al giuramento di Trump: Mark Zuckerberg non resiste! VIDEO - Lauren Sànchez, fidanzata di Jeff Bezos, ha catalizzato l'attenzione durante l'insediamento di Donald Trump con un outfit audace. Alla cerimonia ufficiale, tenutasi alla rotonda di Capitol Hill, Sànchez ha indossato un completo bianco composto da giacca e pantalone, accompagnato da un corsetto di pizzo visibile, che ha suscitato reazioni contrastanti online.

Trump firma una raffica di ordini esecutivi: dagli accordi sul clima all'immigrazione, ecco cosa cambia negli USA - Il 20 gennaio 2025, poche ore dopo il suo insediamento come 47º presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha firmato una serie di ordini esecutivi che segnano un netto cambiamento rispetto all'amministrazione precedente. Tra le decisioni più rilevanti, il ritiro degli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall'Accordo di Parigi sul clima.

Trump promette bandiera americana su Marte, Musk esulta per il piano spaziale - Donald Trump ha dichiarato l'ambizioso obiettivo di portare gli Stati Uniti su Marte durante il discorso di insediamento presidenziale. Nel suo intervento, Trump ha sottolineato l'importanza degli obiettivi spaziali americani, affermando: "Perseguiremo il nostro destino manifesto verso le stelle lanciando astronauti americani per piantare le stelle e le strisce sul pianeta Marte.