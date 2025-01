PGA TOUR 2K25: è arrivato il trailer

Il trailer di gioco di PGA TOUR 2K25 mostra la grafica aggiornata, il sistema EvoSwing e le molteplici possibilità di personalizzazione.

Un nuovo entusiasmante video mostra i filmati di PGA Championship, U.S. Open, The Open, Matchmaking Classificato, avanzamento in MyCAREER e gli Alberi delle Abilità.

Il trailer è online su YouTube al link: https://youtu.be/9okRdqlh3_Q

È arrivato il trailer di gioco di PGA TOUR 2K25 che porta i giocatori su alcuni dei campi e dei tornei più iconici del PGA TOUR a fianco dei professionisti Tiger Woods, Max Homa, Matt Fitzpatrick e dell'astro nascente Rose Zhang: Il trailer mostra una grafica migliorata e nuove caratteristiche di gioco, tra cui il nuovo sistema EvoSwing e lo Swing Perfetto.

Majors iconici, tra cui il PGA Championship a Quail Hollow, lo U.S. Open all'Oakmont Country Club e il 153° Open al Royal Portrush Golf Club, e i più famosi tornei del PGA TOUR, come l'AT&T Pebble Beach Pro-Am a Pebble Beach, il THE PLAYERS Championship al TPC Sawgrass, sono mostrati in modo straordinariamente dettagliato mentre i professionisti del PGA TOUR e i MyPLAYER* personalizzati si cimentano in tee off e putt. I commentatori e il pubblico celebrano un drive pulito sul fairway e criticano uno slice tagliente sulla folla; i Bonus XP, i Punti attributo guadagnati e lo sblocco dell'Albero delle Abilità premiano i progressi dei giocatori.

Il nuovo sistema EvoSwing presenta nuovi tipi di colpi, voli della palla, una rinnovata fisica del rotolamento e miglioramenti visivi. Come si evince dal trailer, con EvoSwing lo swing del giocatore viene scomposto in quattro parti: contatto, ritmo, transizione e percorso dello swing, che vengono misurati e premiati (o penalizzati) di conseguenza. Swing Perfetto fa il suo debutto in PGA TOUR 2K25, presentando una nuovissima impostazione di difficoltà che riduce l'impatto dei fattori esterni sullo swing di un giocatore, un'impostazione che permette sia ai nuovi giocatori che a quelli più esperti di provare l'emozione di colpire fairway e green come un campione.

Per i giocatori più competitivi, in PGA TOUR 2K25 torna il Cross-platform Ranked Matchmaking** che aumenta il livello di competizione per i giocatori pronti a mettere alla prova le proprie abilità e a dimostrare la propria superiorità sulla “pista da ballo”.

La rappresentazione autentica dei marchi è diventata un segno distintivo del franchise PGA TOUR 2K. I giocatori possono personalizzare i loro MyPLAYER con l'abbigliamento e le attrezzature più recenti dei marchi presenti, tra cui Titleist, Callaway, COBRA, adidas e altri ancora, mostrati nel trailer di gioco.

PGA TOUR 2K25 Standard Edition sarà disponibile in tutto il mondo venerdì 28 febbraio 2025. I giocatori che preordinano PGA TOUR 2K25 Deluxe Edition e PGA TOUR 2K25 Legend Edition hanno diritto a sette giorni di accesso anticipato a partire da venerdì 21 febbraio 2025.

PGA TOUR 2K25 Standard Edition:

? Disponibili in tutto il mondo venerdì 28 febbraio 2025, le versioni fisiche e digitali per le console Xbox Series X|S e PlayStation®5, nonché la versione solo digitale per PC, includono il gioco base;

? I giocatori che preordinano una qualsiasi versione della Standard Edition riceveranno il pacchetto Extra Butter x adidas, che include il personaggio giocabile Chris McDonald, il cappello Extra Butter x adidas, la giacca Extra Butter x adidas e le scarpe Extra Butter x adidas;

? I giocatori che preordinano la Standard Edition (digitale) riceveranno il gioco base PGA TOUR 2K23 (digitale)*.

PGA TOUR 2K25 Deluxe Edition (disponibile solo in formato digitale):

? Disponibile su Xbox Series X|S, PlayStation®5 e PC, include il gioco base, oltre al pacchetto Extra Butter x adidas, al Pacchetto Birdie e al Pacchetto Iniziale;

? Il Pacchetto Birdie include un Driver Titleist GT4, un oggetto cosmetico per palline da golf Titleist, scarpe Footjoy Premiere Series, un cappello ombrello e 3 Fitting Palla da golf;

? Lo Starter Pack include 1.800 VC (valuta virtuale), un Evo Tool, tre Fitting Palla, cinque Club Fittings e 5 gettoni Level-Up;

? I giocatori che preordinano una qualsiasi versione della Deluxe Edition riceveranno il gioco base PGA TOUR 2K23 (solo in versione digitale) e avranno diritto a sette giorni di accesso anticipato, che consentirà loro di giocare a partire da venerdì 21 febbraio 2025.

PGA TOUR 2K25 Legend Edition (disponibile solo in formato digitale):

? Include tutti i contenuti della Standard e Deluxe Edition per la piattaforma acquistata; ? Include il Member Passi, che sblocca il Pass Clubhouse Premium per le prime cinque stagioni e il Pacchetto Attrezzatura Clubhouse, che contiene più di un capo d'abbigliamento per ciascun tipo di corporatura a ogni stagione;

? Include il Pacchetto Malbon Bucket Ball - con tre palle Malbon.

? Include il Pacchetto SUN DAY RED - che comprende la Polo rossa a 3 bottoni, la cuffia nera, i pantaloni neri, i guanti bianchi e il Driver Qi10 TaylorMade;

? I giocatori che preordinano una qualsiasi versione della Legend Edition riceveranno il gioco base PGA TOUR 2K23 (solo in versione digitale) e avranno diritto a sette giorni di accesso anticipato, che consentirà loro di giocare a partire da venerdì 21 febbraio 2025.

PGA TOUR 2K25 a breve sui più grandi palcoscenici del golf - 2K e HB Studios invitano i giocatori a unirsi agli atleti di copertina Tiger Woods, Matt Fitzpatrick e Max Homa per un round al THE PLAYERS Championship e al PGA Championship, U.S. Open e The Open debuttano per la prima volta nel franchise. Il nuovo trailer è online su YouTube: https://www.