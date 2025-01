Chi è Valentina Lodovini ospite a 'La volta buona': carriera, curiosità e passioni dell'attrice

Valentina Lodovini sarà ospite oggi, 21 gennaio, a La volta buona, il talk show condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 alle 14:00. Attrice di successo, è attualmente protagonista al cinema con la commedia 10 giorni con i suoi, al fianco di Fabio De Luigi. Durante la trasmissione, parlerà della sua carriera nel mondo del cinema e della televisione, oltre a condividere aspetti delle sue passioni personali.

Nata nel 1978 a Perugia, Valentina si trasferisce a Roma per studiare al Centro Sperimentale di Cinematografia, dove inizia la sua carriera con ruoli teatrali. Il debutto televisivo arriva nel 2003 con Distretto di Polizia e Incantesimo. L’anno seguente, esordisce al cinema in Ovunque sei di Michele Placido. La consacrazione arriva nel 2011 con il film Benvenuti al sud di Luca Miniero, che le vale il David di Donatello come miglior attrice non protagonista.

Lodovini ha recitato in numerose serie TV di successo, tra cui Il commissario Montalbano e Boris, alternando ruoli drammatici e comici. La sua versatilità le ha permesso di ottenere riconoscimenti come il Nastro d'Argento, il Ciak d'Oro e il David di Donatello.

Pur essendo molto attiva sui social, l’attrice mantiene una certa riservatezza sulla vita privata, condividendo principalmente immagini legate al lavoro. Ha dichiarato a Vanity Fair: "Sui social non condividerei mai l’intimità. Tutto quello che è intimo va vissuto e tenuto prezioso". Si vocifera di una relazione con l'attore Francesco Scianna, ma Valentina non ha mai confermato nulla ufficialmente.

L'attrice nutre una grande passione per la letteratura e l’arte, rivelando di amare la scrittura di lettere e la lettura quotidiana di poesie. "Sono una donna che doveva nascere nel passato", ha raccontato, descrivendo il fascino che prova per i libri e la memoria.

Con una carriera consolidata e uno stile unico, Valentina Lodovini continua a essere una figura centrale nel panorama artistico italiano.

