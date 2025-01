Grande Fratello, televoto flash e mistero del biglietto: tutto sulla puntata del 20 gennaio

È andata in onda la ventiquattresima puntata del Grande Fratello il 20 gennaio, con importanti colpi di scena. Durante la serata, il pubblico è stato chiamato a votare tramite un televoto flash, aperto da Alfonso Signorini, per scegliere il proprio ex concorrente preferito. I concorrenti temporaneamente rientrati nel tugurio sono Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Federica Petagna, Iago Garcia, Michael Castorino ed Eva Grimaldi, quest’ultima eliminata proprio in questa occasione. Solo quattro di loro torneranno ufficialmente nella Casa, e il televoto si chiuderà giovedì 23 gennaio.

Momenti di grande emozione per Pamela Petrarolo, che ha potuto riabbracciare la madre. Quest’ultima ha lanciato un appello ai telespettatori per ritrovare suo figlio, scomparso misteriosamente. "Vogliamo solo sapere se sta bene", ha raccontato Pamela, condividendo la storia del fratello, sparito senza lasciare tracce dopo un funerale di famiglia.

Un altro episodio che ha attirato l’attenzione è stato il ritrovamento di un biglietto sospetto vicino all’armadio di Luca Calvani. Le parole scritte erano: "No letto Jessica". Alfonso Signorini ha affrontato l'argomento durante la puntata, scoprendo che il biglietto proveniva da Enzo Paolo Turchi. Quest’ultimo ha spiegato di averlo inviato per proteggere Luca, preoccupato per la sofferenza della figlia di quest'ultimo a causa di alcune dinamiche interne alla Casa.

La puntata ha regalato momenti intensi e inaspettati, mantenendo alta l’attenzione sul reality.

