Creative e TGIF insieme per sedie da gaming con l'audio immersive

Creative Technology e TGIF hanno unito le forze per offrire ai giocatori il perfetto equilibrio tra audio immersivo e comfort ergonomico. Unendo la tecnologia audio leader del settore di Creative con l'esperienza di TGIF nella progettazione di sedie da gioco ergonomiche ad alte prestazioni, la partnership inizia con il lancio del sistema di altoparlanti per sedie da gioco T0 Aurena, progettato per offrire audio e comfort superiori durante lunghe sessioni di gioco e intrattenimento.

Debuttando al CES 2025, l'innovativo sistema di altoparlanti è dotato della tecnologia SoundBlaster CMSS3D+ di Creative, e offrono un audio ricco e multidimensionale che dà vita a giochi e film. Questa tecnologia pionieristica può creare un'esperienza audio surround all'interno di una configurazione desktop compatta, offrendo un palcoscenico sonoro più ampio e immersivo per un'esperienza audio realistica. I giocatori possono aspettarsi di vivere ogni momento in modo vivido nei dettagli, dalla precisione dei passi nei giochi sparatutto in prima persona alla profondità cinematografica delle colonne sonore dei film, il tutto rilassandosi nel comfort delle sedie da gioco ergonomiche progettate da esperti di TGIF.

"La collaborazione con TGIF apre nuove entusiasmanti possibilità per l'audio da gioco", ha affermato Song Siow Hui, CEO di Creative. "Il sistema di altoparlanti per sedie da gioco T0 Aurena è solo l'inizio e non vediamo l'ora che i giocatori sperimentino un livello di immersione completamente nuovo."

"TGIF è entusiasta di lavorare con Creative per ampliare i confini di ciò che una sedia da gaming può offrire", hanno aggiunto Sophia Niu e Leo Lian, fondatori di TGIF. "Il sistema di altoparlanti per sedie da gaming T0 Aurena è progettato per offrire il perfetto equilibrio tra comfort e audio, consentendo ai giocatori di immergersi ancora più profondamente nelle sessioni di gioco. Offre il massimo livello di esperienza di seduta ergonomica insieme a sensazioni audio senza pari. Ciò rivoluzionerà completamente l'esperienza di gioco per i giocatori."

Prezzi e disponibilitàIl lancio del sistema di altoparlanti per sedie da gaming T0 Aurena è previsto per il secondo trimestre del 2025.

Sarà presentato nella suite Creative del CES 2025, situata nella sala riunioni 2601 del Venetian Bassano, dal 7 al 10 gennaio 2025.

