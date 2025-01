Creative Aurvana Ace Mimi: trova il suono giusto solo per te

Creative Technology e Mimi hanno unito le forze per trasformare l'audio personalizzato con il lancio di Aurvana Ace Mimi , gli ultimi auricolari TWS ad aggiungersi all'acclamata serie Aurvana. Questa collaborazione ha permesso di garantire un audio personalizzato che è finemente sintonizzato sui profili uditivi unici.

Dotato di un sistema a doppio driver xMEMS all'avanguardia e LDAC, Aurvana Ace Mimi offre una chiarezza di ascolto senza eguali, dando nuova vita ai contenuti audio con maggiore ricchezza e dettaglio con ogni nota, battito e dialogo che diventano più coinvolgenti e personali, ridefinendo il modo in cui si è abituati a sperimentare il suono.

Ogni nota perfettamente addattata a te

Integrando la rinomata competenza audio di Creative con l'innovativa tecnologia di personalizzazione del suono di Mimi, questi ultimi auricolari TWS esaltano i contenuti, scoprendo dettagli e sfumature sottili che rendono ogni momento di ascolto unicamente personale. Ecco come si unisce tutto:

Personalizzazione del suono Mimi : questa tecnologia va oltre il solito approccio one-size-fits-all, ottimizzando l'audio per rivelare dettagli che altrimenti potrebbero essere persi. Il risultato è un'esperienza di ascolto più ricca e piacevole, che consente di immergersi nei contenuti preferiti senza dover alzare il volume, contribuendo così a proteggere l’udito nel tempo.

Profilo audio personale : dopo un rapido test dell'udito nell'app Creative, si otterrà un profilo audio personalizzato basato sulle proprie capacità uditive uniche, che possono essere influenzate dalla genetica, dall'età e dalle abitudini di ascolto. Che si tratti di far emergere i dettagli intricati di una traccia preferita o di rendere più chiari i dialoghi, il suono è specificamente sintonizzato per ogni individuo.

Su misura per te, suono più ricco

Oltre alla personalizzazione, Aurvana Ace Mimi vanta una serie di funzionalità utili che migliorano l'esperienza di ascolto.

Caratteristiche importanti di Aurvana Ace Mimi

Fino a 28 ore di riproduzione totale (ANC OFF) : goditi sessioni di ascolto prolungate con una durata della batteria impressionante che mantiene la riproduzione della musica a lungo.

Connettività senza interruzioni : dotati di Bluetooth 5.3 e LE Audio, questi auricolari offrono modalità a bassa latenza e Auracast per un'esperienza audio fluida.

Dotati di sei microfoni : garantiscono una comunicazione chiara e un'efficace riduzione del rumore durante le chiamate.

Cancellazione attiva del rumore e modalità ambiente

Ricarica Wireless

"Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con Creative. Come nostro primo partner di integrazione a offrire il test Mimi Pure Tone Threshold (PTT) sulle proprie cuffie, Creative sta stabilendo un nuovo standard nell'offerta di esperienze di ascolto personalizzate. Questa collaborazione rappresenta un significativo passo avanti nel rendere la tecnologia per la salute dell'udito più accessibile e intuitiva, consentendo di ottimizzare la propria esperienza sonora come mai prima d'ora." ha affermato Florian Schneidmadel, CEO di Mimi Hearing Technologies.

"Questa collaborazione con Mimi Hearing Technologies ci consente di portare l'audio personalizzato a un pubblico più ampio. Ciò che abbiamo fatto con Aurvana Ace Mimi è garantire che tutti possano sperimentare il suono in un modo che sia perfetto per loro. Non si tratta solo di sentire meglio; si tratta di rendere ogni momento di ascolto più piacevole", ha affermato Song Siow Hui, CEO di Creative.

Prezzi e Disponibilità

Aurvana Ace Mimi ha un prezzo di€ 129,99 ed è disponibile su Creative.com.

