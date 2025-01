Lauren Sànchez, l'audace look al giuramento di Trump: Mark Zuckerberg non resiste! VIDEO

Lauren Sànchez, fidanzata di Jeff Bezos, ha catalizzato l'attenzione durante l'insediamento di Donald Trump con un outfit audace. Alla cerimonia ufficiale, tenutasi alla rotonda di Capitol Hill, Sànchez ha indossato un completo bianco composto da giacca e pantalone, accompagnato da un corsetto di pizzo visibile, che ha suscitato reazioni contrastanti online. L'evento ha visto la partecipazione di personalità influenti del settore tech, tra cui Mark Zuckerberg (che non riesce a trattenersi e butta l'occhio!) ed Elon Musk, insieme al fondatore di Amazon.

L'abbigliamento scelto dalla giornalista è stato al centro di accese critiche sui social. Alcuni utenti hanno definito l'outfit "incredibilmente inappropriato" per un'occasione così solenne, mentre altri si sono spinti a commenti meno eleganti, evocando polemiche anche sulla relazione con Bezos.

Lauren Sànchez, nata il 19 dicembre 1969, vanta una carriera di successo nel giornalismo statunitense. Ha iniziato come assistente al desk presso KCOP-TV a Los Angeles, per poi lavorare con KTVK-TV a Phoenix e diventare reporter dello show Extra. Il suo talento l'ha portata a Fox Sports Net, dove ha ottenuto una nomination agli Emmy, e successivamente alla conduzione di Good Day LA su Fox, consolidando la sua fama tra il 2011 e il 2017. Sànchez ha avuto brevi ruoli in film come Fight Club e The Day After Tomorrow e ha condotto la prima edizione di So You Think You Can Dance?.

Prima di Bezos, Sànchez è stata legata a Tony Gonzales, con cui ha avuto il figlio Nikko, e all'agente Patrick Whiteshell, padre di Evan ed Ella. La relazione con Bezos, iniziata nel 2016 quando entrambi erano sposati, è diventata pubblica nel 2019 a seguito di uno scoop del National Enquirer. Dopo la conferma del loro legame, i due hanno debuttato ufficialmente come coppia a Wimbledon nel 2019. Nel maggio 2023, Bezos ha chiesto la mano di Sànchez, ma non è ancora stata annunciata la data del matrimonio.

Mark Zuckerberg smiles after appearing to glance at Lauren Sanchez’ busty chest.



The fiancée of Jeff Bezos wore a low-cut lingerie blouse while attending the Inauguration, with many online branding the outfit ‘inappropriate.’ pic.twitter.com/KnodQX1fjC — Oli London (@OliLondonTV) January 20, 2025

