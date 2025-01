Turchia, incendio in hotel a Kartalkaya: 10 morti e 32 feriti nella stazione sciistica

È salito ad almeno dieci morti e 32 feriti il bilancio di un incendio divampato nella notte in un hotel della stazione sciistica di Kartalkaya, in Turchia. Lo ha confermato il ministro degli Interni turco, Ali Yerlikaya.

L'incidente è avvenuto alle 3:27, come riportato dal ministro in una comunicazione ufficiale su 'X'. Le fiamme hanno rapidamente avvolto la struttura, causando gravi danni e rendendo necessario l'intervento delle squadre di soccorso per evacuare ospiti e personale. I feriti sono stati trasportati nei vicini ospedali per ricevere cure mediche.

Le autorità turche hanno avviato un'indagine per chiarire le cause del rogo, mentre i soccorsi continuano a lavorare per mettere in sicurezza l'area. La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale e i frequentatori della rinomata destinazione sciistica.

