Turchia, proteste per l’arresto di Imamoglu: anche Pikachu in piazza contro Erdogan

Il 19 marzo 2025, l'arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, ha scatenato una serie di proteste in tutta la Turchia. Tra i manifestanti, uno in particolare ha attirato l'attenzione: una persona vestita da Pikachu, il celebre Pokémon, è stata vista correre per le strade durante le manifestazioni ad Antalya, cercando di sfuggire alle cariche della polizia nonostante il voluminoso costume.

Le proteste sono esplose in seguito all'arresto di Imamoglu, accusato di corruzione e presunti legami con organizzazioni terroristiche. Molti ritengono che queste accuse siano politicamente motivate, considerando Imamoglu un forte rivale del presidente Recep Tayyip Erdogan e potenziale candidato alle elezioni presidenziali del 2028.

Nel corso delle manifestazioni, le forze dell'ordine hanno utilizzato cannoni ad acqua per disperdere la folla, portando all'arresto di quasi 1.900 persone fino ad oggi. Tra i fermati vi sono anche sette giornalisti turchi e un fotoreporter francese, successivamente rilasciati.

La situazione ha attirato l'attenzione internazionale sulla libertà di stampa in Turchia. Il corrispondente della BBC, Mark Lowen, è stato arrestato e deportato dopo aver seguito le proteste a Istanbul. Le autorità turche lo hanno accusato di essere una "minaccia all'ordine pubblico" e lo hanno trattenuto per 17 ore prima di espellerlo. La BBC ha condannato fermamente l'accaduto, definendolo un attacco alla libertà di stampa.

In risposta all'arresto di Imamoglu, il consiglio municipale di Istanbul, controllato dall'opposizione, ha eletto Nuri Aslan come sindaco ad interim. Questa mossa mira a prevenire l'eventuale nomina di un commissario governativo per amministrare la città.

Le tensioni rimangono elevate, con manifestazioni che continuano in diverse città turche. Le autorità hanno imposto restrizioni alle riunioni pubbliche e limitato l'accesso ai social media. La comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione l'evolversi della situazione in Turchia.

Turchia, Proteste a Istanbul: scontri tra manifestanti e polizia dopo l'arresto del sindaco Ekrem Imamoglu - Il 19 marzo 2025, il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, è stato arrestato con l'accusa di corruzione e presunti legami con il PKK, organizzazione considerata terroristica in Turchia. L'arresto ha scatenato proteste di massa in diverse città turche, con oltre 300.

Turchia, incendio in hotel a Kartalkaya: 10 morti e 32 feriti nella stazione sciistica - È salito ad almeno dieci morti e 32 feriti il bilancio di un incendio divampato nella notte in un hotel della stazione sciistica di Kartalkaya, in Turchia. Lo ha confermato il ministro degli Interni turco, Ali Yerlikaya.L'incidente è avvenuto alle 3:27, come riportato dal ministro in una comunicazione ufficiale su 'X'.

Turchia , esplosione in fabbrica di esplosivi a Balikesir: 12 morti e 4 feriti - Un'esplosione in una fabbrica di esplosivi a Balikesir, nella Turchia occidentale, ha causato la morte di 12 persone e il ferimento di altre quattro. L'incidente è avvenuto alle 8:25 locali nel distretto di Karesi, a circa 100 chilometri da Istanbul, all'interno di un edificio appartenente alla compagnia Zsr, specializzata nella produzione di materiali esplosivi.