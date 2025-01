Trump promette bandiera americana su Marte, Musk esulta per il piano spaziale

Donald Trump ha dichiarato l'ambizioso obiettivo di portare gli Stati Uniti su Marte durante il discorso di insediamento presidenziale. Nel suo intervento, Trump ha sottolineato l'importanza degli obiettivi spaziali americani, affermando: "Perseguiremo il nostro destino manifesto verso le stelle lanciando astronauti americani per piantare le stelle e le strisce sul pianeta Marte."

L'annuncio ha suscitato l'entusiasmo di Elon Musk, CEO di SpaceX e X, noto sostenitore della colonizzazione di Marte. Musk ha accolto la dichiarazione con un gesto plateale di approvazione, alzando il pollice in segno di sostegno, tra gli applausi di molti presenti. Non è mancata una nota di ironia con la reazione perplessa del giovane Barron Trump, figlio del presidente, che è rimasto impassibile.

Elon Musk ha più volte ribadito la sua visione di Marte come "nuovo mondo", sottolineando il potenziale dell'umanità di stabilire una presenza stabile sul pianeta. In un recente post sui social, ha citato i progressi tecnologici di Starship, il razzo progettato per le missioni marziane, definendolo un passo cruciale per realizzare questo sogno.

Le dichiarazioni di Trump e l'entusiasmo di Musk consolidano una visione comune che punta a spingere gli Stati Uniti verso una nuova era di esplorazione spaziale e conquista planetaria.

Eurodeputati chiedono a Von der Leyen di intervenire contro le ingerenze di Elon Musk nelle elezioni Ue - Quasi quaranta eurodeputati, provenienti da diversi gruppi politici, tra cui l'italiano Sandro Gozi, eletto in Francia con Renew, hanno scritto una lettera alla presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, sollecitandola ad adottare misure contro le ingerenze di Elon Musk nella campagna elettorale tedesca, dopo quelle in Irlanda.

Elon Musk citato in giudizio dalla Sec per frode nell'acquisto di azioni Twitter - L'autorità di regolamentazione finanziaria statunitense, la Securities and Exchange Commission (Sec), ha intentato una causa contro Elon Musk, accusandolo di non aver comunicato tempestivamente l'acquisto di una quota superiore al 5% delle azioni di Twitter e di aver successivamente acquistato ulteriori azioni a "prezzi artificialmente bassi", frodando gli altri azionisti.

Casa Bianca: un nuovo ruolo per Elon Musk nell'amministrazione Trump - Elon Musk avrà un ufficio nella Casa Bianca per dirigere il nuovo dipartimento per l'efficienza governativa, un incarico conferito dal presidente Donald Trump. Secondo il New York Times, il magnate si troverà nell'Eisenhower Executive Office Building, un edificio che ospita uffici governativi, da dove supervisionerà iniziative strategiche nell'amministrazione, che inizierà ufficialmente il 20 gennaio.