Chi è Kelly Doualla: la giovane promessa dell'atletica azzurra che fa sognare

Kelly Ann Doualla è una delle stelle emergenti dell'atletica leggera italiana. A soli 15 anni, la velocista ha conquistato il nuovo record europeo Under 18 nei 60 metri con un tempo straordinario di 7"23 ad Ancona. Ma chi è veramente Kelly Ann Doualla?

Nata a Pavia da genitori camerunensi, entrambi operatori sanitari con cittadinanza italiana, Kelly vive a Sant'Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi. Si allena con il Cus Pro Patria Milano, sotto la guida del coach Walter Monti, il quale la fa competere anche con atleti maschi di 16 e 17 anni, spingendola a superare costantemente i suoi limiti. La carriera agonistica di Doualla è iniziata molto presto e, già nel 2022, aveva impressionato ai Giochi Studenteschi, dove nei 80 metri aveva registrato un tempo migliore del vincitore maschile della sua categoria, correndo in 9"79 e distaccando di circa 30 metri la seconda classificata.

Nel maggio dello scorso anno, Kelly ha corso i 100 metri a Brescia in 11"73, un altro traguardo significativo che ne ha confermato il potenziale. La giovane atleta non si limita alla velocità: è anche una promettente saltatrice in lungo, con un record personale di 6,24 metri. Doualla ha partecipato a un raduno delle nazionali giovanili italiane, e molte voci già la vedono pronta per competere a livello internazionale. Le sue performance, che ricordano quelle del fenomeno australiano Gout Gout, potrebbero presto portarla a palcoscenici prestigiosi, facendo di lei una delle grandi promesse dell'atletica mondiale.

La carriera di Kelly Ann Doualla è appena agli inizi, ma il suo talento promette di riscrivere la storia dell'atletica azzurra nei prossimi anni.

