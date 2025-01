Lewis Hamilton: Il primo giorno in Ferrari, un sogno che diventa realtà

L'attesa è finalmente terminata: Lewis Hamilton ha ufficialmente iniziato la sua avventura con la Ferrari, pronto a prepararsi per la stagione 2025 di Formula 1. A partire dal Gran Premio d'Australia, previsto per il 16 marzo, l'ex pilota Mercedes sostituirà Carlos Sainz, ora in Williams, affiancando Charles Leclerc. Durante il suo primo giorno a Maranello, Hamilton ha incontrato la pioggia che ha ritardato l'esordio al volante della Rossa, inizialmente previsto per mercoledì. Nel pomeriggio, però, l'inglese ha affrontato il simulatore per la sua prima sessione.

Hamilton ha condiviso sui social il suo entusiasmo per questo importante traguardo: "Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre, e oggi, il mio primo da pilota Ferrari, è uno di quei giorni", ha scritto. "Ho avuto la fortuna di raggiungere traguardi nella mia carriera che non avrei mai pensato possibili, ma una parte di me ha sempre custodito il sogno di guidare in rosso. Non potrei essere più felice di realizzare quel sogno oggi. Oggi iniziamo una nuova era nella storia di questa squadra leggendaria e non vedo l’ora di scoprire quale storia scriveremo insieme."

Con il suo ingresso in Ferrari, Hamilton segna un capitolo decisivo nella storia della Formula 1, portando con sé il sogno di molti fan e l'aspettativa di grandi successi per il team di Maranello.

