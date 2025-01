EA SPORTS NHL 25: annunciate le nomination per la Squadra dell’anno NHL & PWHL!

EA SPORTS NHL 25 ha inaugurato il nuovo anno dando il via alla campagna Squadra dell'anno (TOTY), che celebra i giocatori e le giocatrici più performanti del 2024. Quest'anno, un ulteriore motivo di celebrazione è infatti l'aggiunta delle giocatrici della PWHL a NHL 25, che fanno parte per la prima volta della storia del franchise.

La campagna di quest'anno presenta un totale di 30 candidati e candidate provenienti dalla NHL e dalla PWHL. Solo 6 giocatori di ogni lega prenderanno parte al TOTY. Tra il 22 e il 24 gennaio, i giocatori possono acquistare i pacchetti delle card dei candidati. Le card dei nominati che entrano nel TOTY possono essere scambiate per una Card del vincitore, che può essere costruita per ottenere un OVR più alto con ulteriori potenziamenti da raggiungere, oltre a esclusive immagini delle card del TOTY e molto altro ancora.

I vincitori TOTY della NHL e della PWHL saranno rivelati durante le prossime settimane. L'elenco completo dei candidati è riportato di seguito, e l'elenco ufficiale QUI.

NHL Difensori:

Evan Bouchard

Cale Makar

Quinn Hughes

Roman Josi

Adam Fox

NHL Portieri:

Igor Shesterkin

Connor Hellebuyck

Sergei Bobrovsky

NHL Attaccanti:

Connor McDavid

Nathan Mackinnon

Leon Draisaitl

Nikita Kucherov

Artemi Panarin

Kirill Kaprizov

Matthew Tkachuk

PWHL Difensori:

Erin Ambrose

Megan Keller

Ella Shelton

Renata Fast

Savannah Harmon

PWHL Portieri:

Kristin Campbell

Aerin Frankel

Ann-Renée Desbiens

PWHL Attaccanti:

Natalie Spooner

Marie-Philip Poulin

Sarah Nurse

Alex Carpenter

Emma Maltais

Taylor Heise

Brianne Jenner

