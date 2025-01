Trump balla con i Village People sulle note di YMCA prima dell'insediamento ufficiale - VIDEO

Donald Trump ha concluso il suo ultimo comizio prima dell'inizio ufficiale del mandato presidenziale con uno spettacolo fuori dagli schemi. Durante un evento a Washington, il presidente degli Stati Uniti è rimasto sul palco accanto ai Village People, celebre gruppo musicale, mentre eseguivano la loro iconica canzone YMCA, divenuta simbolo della sua campagna elettorale.

Trump ha improvvisato alcuni passi di danza tra il cantante, vestito da poliziotto, e gli altri membri della band, scatenando l'entusiasmo del pubblico presente. L'episodio, immortalato in video, è stato rapidamente condiviso sui social, diventando virale in poche ore.

??ISSO É ÉPICO: The Village People, os cantores originais do YMCA, estão no palco se apresentando com o presidente Trump. Vou ser sincera dancei muito ?? pic.twitter.com/Jx6utKFrVd — margoberndpin (@margopinbernard) January 20, 2025

