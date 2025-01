Meloni a Washington per l'insediamento di Trump: unica leader europea presente

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è giunta nella notte a Washington per partecipare alla cerimonia di insediamento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Accolta dal clima gelido che avvolge la capitale americana, Meloni figura tra gli ospiti d’onore, unica leader europea a ricevere un invito diretto per l’evento.

Il programma prevede il giuramento ufficiale di Trump alle 12 locali (18 italiane), seguito da una serie di eventi formali e celebrazioni. Un possibile incontro tra la premier italiana e il presidente americano potrebbe avvenire dopo la firma degli atti esecutivi o durante il ballo pomeridiano riservato agli ospiti vip e ai finanziatori del presidente.

Intanto, Washington è sotto stretta sorveglianza. Le misure di sicurezza comprendono barriere di metallo, dissuasori in cemento e cavalli di Frisia, che hanno trasformato l’area dalla Casa Bianca al Campidoglio. La presenza massiccia dei supporter di Trump, i cosiddetti Maga, non è mancata: migliaia di persone si sono riversate nei locali lungo Pennsylvania Avenue, festeggiando con cappellini, sciarpe e gadget ‘Make America Great Again’. Nonostante l’aumento dei prezzi degli hotel, con stanze che partono da 5-600 dollari a notte, i fan hanno continuato a celebrare fino a tarda notte.

La colonna sonora dell’evento, scandita dalla musica dei Village People, ha fatto da sfondo ai festeggiamenti dei sostenitori, simbolo del trionfo elettorale che ha accompagnato Trump fino all’Inauguration Day.

